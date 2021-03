Sessão da Tarde de hoje (3/3) exibe ‘Dois é Bom, Três é Demais’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 03/03, vai exibir o filme “Dois é Bom, Três é Demais” com Kate Hudson e Owen Wilson. O longa de 2016 vai ao ar a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Owen Wilson, Kate Hudson e Matt Dillon oferecem risadas sem parar e diversão em You, Me and Dupree. Os recém-casados ​​Carl e Molly (Dillon e Hudson) estão apenas começando sua vida juntos quando o amigo mais antigo de Carl, o solteirão Randy Dupree (Wilson), cai no sofá. Um contratempo cômico segue outro, e logo fica óbvio que a companhia de dois, mas Dupree é uma multidão. Você vai rir até doer com esta comédia hilariante! O filme tem duração original total de 1h50.

Sessão da Tarde de hoje

Carl Peterson está prestes a se casar com Molly, a filha do poderoso empresário Sr. Thompson, para quem Carl trabalha. Após a cerimônia e a lua-de-mel, Carl e Molly passam a morar juntos. Porém, logo surge um problema em suas vidas: Dupree, o melhor amigo de Carl que foi demitido recentemente e não tem para onde ir. Querendo ajudar o amigo, Carl o convida a passar alguns dias em sua nova casa, até que ele consiga um novo emprego. Mas o tempo passa, Dupree não consegue emprego e seus hábitos passam a incomodar cada vez mais os recém-casados. Para completar, há ainda o pai de Molly, que não vê com bons olhos o casamento deles e tenta de todas as formas diminuir Carl.

Título Original You, Me And Dupree

Elenco Matt Dillon; Michael Douglas; Kate Hudson; Owen Wilson

Dubladores Dupre – Marco Antônio Costa / Moly – Fernanda Barone / Carl – Felipe Grinan / Mr. Thompson – Elcio Romar / Neil – Marco MoreiraDireção Anthony Russo; Joe Russo

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

