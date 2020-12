Sessão da Tarde de hoje (31/12) exibe ‘Como Treinar o Seu Dragão’

Na véspera de ano novo, a TV Globo vai exibir a animação ‘Como Treinar o Seu Dragão’, na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (31). Dirigido por Dean Deblois e Chris Sanders, o longa tem duração de 1h38min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

No longa, lançado em 2010, conta a história de Soluço, filho do chefe de uma aldeia viking, que sonha em matar um dragão e provar seu valor ao pai. Mas ele acaba fazendo amizade com o bicho e tudo muda. Um dia, por acaso, ele acerta um dragão que jamais foi visto, chamado Fúria da Noite. Ao procurá-lo, no dia seguinte, Soluço não consegue matá-lo e acaba soltando-o. Só que ele perdeu parte da cauda e, com isso, não consegue mais voar. Soluço passa a trabalhar em um artefato que possa substituir a parte perdida e, aos poucos, se aproxima do dragão. Em paralelo, Stoico autoriza que o filho participe do treino para dragões, cuja prova final é justamente matar um dos bichos.

Ficha técnica do filme ‘Como Treinai o Seu Dragão’ da Sessão da Tarde de hoje:

Título Original: How to Train Your Dragon

Direção: Dean Deblois/Chris Sanders

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Elenco: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, T. J. Miller, Kristen Wiig, David Tennant, Ashley Jensen, Robin Atkin Downes, Philip McGrade, Kieron Elliott

Confira o trailer da animação ‘Como Treinai o Seu Dragão’

Que horas começa a sessão da tarde?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a animação com direção de Dean Deblois e Chris Sanders, na Sessão da Tarde de hoje, é só se conectar no canal da TV Globo a partir das 15h (horário de Brasília).

