Top 10 da Netflix: os filmes e séries mais assistidos desta semana

Você sabia que dá para conferir as 10 séries e filmes que estão sendo mais assistidos na plataforma da Netflix? O streaming deixa disponível em cada país um ranking com as produções mais assistidas da semana. Às vezes essa lista sofre algumas variações no meio da semana quando acontecem lançamentos.

Confira o que está bombando no catálogo da Netflix desta semana, a última de 2020, e o que estão achando sobre as produções. Já pega um bloquinho para anotar o que você vai querer assistir:

1 – Bridgerton – Netflix

Lançada na última sexta-feira (25), a série Bridgerton já está dando o que falar e ocupa o primeiro lugar do Top da Netflix de mais assistidos do momento. A obra segue a história da família Bridgerton da aristocracia londrina do início do século XIX.

Com muitas intrigas e romance, a produção é uma adaptação literária. Vá direto para a página da série na plataforma clicando aqui.

Leia também: quem é Daphne? Conheça a atriz que faz a personagem em Bridgerton

O que as pessoas estão achando de Bridgerton?

Na plataforma brasileira Filmow, rede social para cinéfilos e seriadores fazerem comentários sobre o que assistiram e darem notas para as produções, Bridgerton da Netflix está com a nota 4.2/5.0. Veja aqui.

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a série está com 91% da aprovação da crítica e 89% do público. Veja aqui.

2 – Pequenos Grandes Heróis

Pequenos Grandes Heróis, continuação de Robert Rodriguez para o filme infantil As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, de 2005, está na segunda posição de mais assistidos na Netflix esta semana. Vá direto para a página do filme na plataforma clicando aqui.

O que as pessoas estão achando?

Filmow: nota 2.6/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: 70% da aprovação da crítica e 59% do público. Veja aqui.

3 – O Céu da Meia-Noite – Netflix

Dirigido e estrelado por George Clooney, o filme segue a trama de um cientista no Ártico, que tenta impedir que seus colegas voltem para casa durante uma misteriosa catástrofe global. Vá direto para a página do filme na plataforma clicando aqui.

O que as pessoas estão achando do filme?

Filmow: nota 2.7/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: 54% da aprovação da crítica e 25% do público. Veja aqui.

4 – O preço da perfeição

A série que segue a história de dançarinas em uma exclusiva escola de balé em Manhattan ocupa a quarta posição do Top 10 da Netflix. Vá direto para a página da série na plataforma clicando aqui.

Netflix – O que as pessoas estão achando?

Filmow: nota 3.1/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: 53% da aprovação da crítica e 55% do público. Veja aqui.

5 – Chiquititas

A novela brasileira que conta a história das crianças de um orfanato sempre está no Top 10 da Netflix, parece que os brasileiros realmente amam essa história. Vá direto para a página da novela na plataforma clicando aqui.

Netflix – O que as pessoas estão achando?

Filmow: nota 3.7/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: a novela não tem página no site.

6 – Amor em Little Italy – Netflix

A comédia romântica de 2018 estrelada por Emma Roberts e Hayden Christensen tem conquistado os assinantes da plataforma e ocupa a sexta posição do Top 10. O filme conta a história de Leo e Nikki, de famílias donas de pizzarias rivais, que tentam viver um romance em meio as intrigas das duas famílias. Romeu e Julieta da modernidade? Vá direto para a página do filme na plataforma clicando aqui.

O que as pessoas estão achando?

Filmow: nota 3.1/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: 14% da aprovação da crítica e 55% do público. Veja aqui.

7 – Patrulha Canina

A série animada da Nickelodeon mostra o companheirismo entre uma patrulha canina e um garoto de 10 anos que realizam missões de resgate. Vá direto para a página da série na plataforma clicando aqui.

O que estão achando da série? – Netflix

Filmow: nota 3.2/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: a série tem página no site, mas não tem críticas o suficiente para ter uma nota. Veja aqui.

8 – O Gambito da Rainha

A série que segue a história de Beth Harmon (Anya Taylor Joy), uma garota órfã que faz de tudo para se tornar a melhor enxadrista do mundo, não para de aparecer no Top 10 da Netflix. Esta semana, a série ocupa a oitava posição da lista. Vá direto para a página da série na plataforma clicando aqui.

Leia também: O Gambito da Rainha: tudo sobre a nova série

O que as pessoas estão achando da série da Netflix?

Filmow: nota 4.5/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: 99% da aprovação da crítica e 95% do público. Veja aqui.

9 – Tudo bem no Natal que vem

A comédia brasileira de natal tem feito sucesso na plataforma, mesmo tendo estreado nos primeiros dias do mês de dezembro na Netflix, o filme continua aparecendo no Top 10 de mais assistidos. Vá direto para a página do filme na plataforma clicando aqui.

O que estão achando?

Filmow: nota 3.5/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: a produção só tem avaliação do público no site, o que soma 82%. Veja aqui.

10 – As Aventuras de Poliana

A última posição do Top 10 de mais assistidos da Netflix desta semana é As Aventuras de Poliana. Vá direto para a página na plataforma clicando aqui.

Netflix – O que estão achando?

Filmow: nota 4.2/5.0. Veja aqui.

Rotten Tomatoes: a produção não tem página no site.

