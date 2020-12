Outer Banks é plágio? Netflix é acusada e processada por escritor

A Netflix está sendo processada pelo escritor Kevin Wooten, que está acusando Outer Banks de plágio em sua primeira temporada. Segundo o portal internacional TMZ, o autor está acusando a produção de copiar seu livro ‘Pennywise: The Hunt for Blackbeard’s Treasure’. A série foi confirmada para uma segunda temporada e já está em processo de gravação dos novos episódios.

A Netflix não comentou sobre o assunto até agora. Nas redes sociais, por causa da acusação de que Outer Banks seria plágio, o nome da série ficou nos trends topics, assuntos mais comentados do Twitter, durante todo o dia de ontem, segunda-feira (28).

Outer Banks é plágio? Veja o trailer da série:

Outer Banks acusada de plágio: série vai ser cancelada?

Quando Boninho, principal nome da produção do BBB, divulgou que a edição de 2020 do reality show brasileiro foi o segundo programa de TV mais pesquisado do mundo neste ano, o nome de Outer Banks também apareceu na lista, na nona posição.

A produção tem muitos fãs, o que movimentou as redes sociais nesta última semana de 2020. Muitos especularam se a acusação de que Outer Banks seria plágio pode fazer com que a série seja cancelada, para evitar problemas e gastos para a Netflix. Muitos expressaram medo de isso acontecer, mesmo com a segunda temporada sendo gravada atualmente, já que a plataforma streaming é conhecida por cancelar várias de suas produções, e já cancelou séries que estavam confirmadas para mais uma temporada, como The Society e Glow. O que será que vai acontecer? Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela.

o fã de outer banks não tem UM DIA DE PAZ pic.twitter.com/sRmVgdCG1d — becky | au! obx (@aboutpankow) December 28, 2020

NETFLIX VC N PODE CANCELAR OUTER BANKS OK MEU FILHO RUDY PANKOW PRECISA COMER PRECISA DE UM SALARIO — samy (@iversfalling) December 28, 2020

CRLH A TRETA COM OUTER BANKS. TOMARA QUE A SÉRIE N SEJA CANCELADA, EU N POSSO VIVER SEM SABER OQ VAI ROLAR QND O JOHN B VOLTAR. OU SEM SABER SE JIARA VAI SER ENDGAME pic.twitter.com/5arAnxMG6B — Vicky ☂︎👻 (@Vicky_Tozier) December 28, 2020

Os fãs de Outer Banks acordando com a notícia do processo movido contra a Netflix, pois os criadores da série podem ter plagiado um livro. pic.twitter.com/XHvCjiDww9 — Hospício das series (@Hospicioseries) December 28, 2020

quase um ano que outer banks foi lançada e esse tal de kevin só foi perceber agora??? pic.twitter.com/Oidsfb3MFx — isα. (@wastesooya) December 28, 2020

Netflix pelo amor de Deus resolve esse B.O de processo por plágio de outer banks pelo amor de Deus pic.twitter.com/pyQF72bYlq — 𝕭𝖚𝖓𝖓𝖞 (@bunny1loo) December 28, 2020

