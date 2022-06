Sessão da Tarde desta semana: filmes da Globo de 6 a 10 de junho

Para quem procura o que ver na televisão, os filmes da Sessão da Tarde desta semana podem ser uma boa opção. Na segunda-feira, o canal vai exibir um longa-metragem de Adam Sandler e nos demais dias haverão opções para quem gosta de romance, drama e comédia. A transmissão acontece depois de O Cravo e a Rosa de segunda a sexta-feira. Veja a programação de 6 a 10 de junho de 2022.

+Estreias de junho 2022 do Globoplay tem Celebridade, Sob Pressão e mais

Segunda-feira, 6 de junho – Um Faz De Conta Que Acontece com Adam Sandler

A semana começa com Um Faz de Conta que Acontece, estrelado por Adam Sandler e Keri Russell. Na trama, Skeeter tem dois sobrinhos e gosta de contar histórias para eles na hora de dormir. Certo dia, ele descobre que essas histórias estão começando a virar realidade e arranja um jeito de usar isso a ser favor. Porém, a vantagem passa a gerar problemas quando seus sobrinhos causam uma confusão.

Título Original: Bedtime Stories

Elenco: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa Palmer

Direção: Adam Shankman

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Assista o trailer do filme com Adam Sandler que a Globo vai passar:

Terça-feira, 7 de junho – O Que De Verdade Importa

Com Oliver Jackson-Cohen de O Homem Invisível e A Maldição da Residência Hill, e Camilla Luddington de Greys Anatomy, o filme da terça-feira dessa semana da Sessão da Tarde será O que de Verdade Importa. No longa, o público acompanha Alec, um engenheiro frustrado que mora em Londres, na Inglaterra. Ele mal consegue pagar suas contas, até que um tio chega com uma solução: pagar todas as dívidas de Alec. Porém, para que isso aconteça, o rapaz será obrigado a morar durante um ano na Nova Escócia, localizada no Canadá.

Título Original: The Healer

Elenco: Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García, Jonathan Pryce

Direção: Paco Arango

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Assista o trailer do filme da sessão da tarde desta semana:

Quarta-feira, 8 de junho – A Última Palavra é um dos filmes da sessão da tarde da semana

Na quarta-feira, a Globo exibe o filme A última Palavra. Uma mulher chamada Harriet resolve escrever seu obituário com todos os grandes feitos de sua carreira bem-sucedida no mundo dos negócios. Para isso, ela contrata a jornaista Anne Sherman, que fica responsável pelo rascunho da obra. No entanto, Harriet não se sente satisfeita com o resultado e resolve sair em busca de uma grande aventura.

Título Original: The Last Word

Elenco: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Anne Heche, Thomas Sadoski

Direção: Mark Pellington

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Assista o trailer oficial:

Quinta-feira, 9 de junho – A Hora Do Rush 3

Este filme que será exibido na quinta-feira desta semana na sessão da tarde da Globo é o terceiro da franquia de comédia e ação estrelada pelos astros Jackie Chan e Chris Tucker. Na trama, o embaixador Han está na França para revelar o trabalho de um sindicato do crime muito poderoso, a Tríade. Com o nome do chefão da organização prestes a ser jogado ao mundo, a Tríade resolve ir para cima do embaixador para manter o assunto em segredo. É aí que Lee e James Carter precisam entrar em ação.

Título Original: Rush Hour 3

Elenco: Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Max Von Sydow, Chris Tucker

Direção: Brett Ratner

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Sexta-feira, 20 de maio – Talvez Uma História De Amor

No final dessa semana, a sessão da tarde vai exibir o longa-metragem brasileiro Talvez uma História de Amor, com Matheus Solano. Na trama, Virgílio recebe a ligação de Clara, que informa que está terminando o relacionamento com ele. Ele não sabe quem é Clara e acredita que possa ser um engano. Porém, todas as pessoas à volta de Virgílio conhecem Clara. Ele fica confuso e se pergunta se realmente conhece a moça.

Elenco: Mateus Solano, Bianca Comparato, Totia Meireles, Thaila Ayala, Paulo Vilhena, Nathalia Dill, Marco Luque, Dani Calabresa

Direção: Rodrigo Bernardo

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 15h30

Assista o trailer do filme da sessão da tarde da semana com Mateus Solano:

Como assistir os filmes da Sessão da Tarde da semana pela internet

Para quem quer assistir os filmes da Sessão da Tarde da semana, mas não vai estar em casa para acompanhar tudo pela televisão, há como assistir diretamente do seu celular, computador ou tablet – e melhor ainda, totalmente de graça. Caso queira acompanhar a programação da Globo em tempo real, é só acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay.

Caso não seja assinante do serviço, será necessário criar uma conta na plataforma streaming. Mas fique tranquilo, você não será cobrado por isso, a aba “Agora na TV” é totalmente gratuita. Porém, caso queira acesso aos conteúdos do catálogo, seja filme, série ou novela, terá que optar por um dos planos do da plataforma para conseguir a liberação.

Leia também

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil

Filmes gospel em 2022: 16 longas para assistir com a família