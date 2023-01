Sessão da Tarde da semana: programação de filmes de 9 a 13 de janeiro de 2023

Os filmes da Sessão da Tarde da semana de 26 a 30 de dezembro vão marcar os últimos dias de 2022. Com transmissão partir das 15h30, depois da novela Chocolate com Pimenta, vai rolar exibição para todos os gostos, contando com animação, comédia romântica, aventura e mais!

+Filmes de 2023: estreias do mês de janeiro nos cinemas do Brasil

Segunda-feira, 9 de janeiro tem As Aventuras de Paddington 2

Na segunda-feira, a Sessão da Tarde vai exibir o segundo filme do ursinho Paddington, adaptação de uma famosa série literária infantil internacional. Nesta continuação, Paddington agora faz parte da família Brown e após a adoção ele se torna um membro popular da comunidade de Windsor Gardens.

Em As Aventuras de Paddington 2, ele busca pelo presente perfeito para o aniversário de 100 anos de Tia Lucy. Durante sua procura, ele encontra um livro único em uma loja de antiguidades. Para conseguir comprá-lo, o urso então se submete a uma série de trabalhos, mas tudo vai por água abaixo quando o livro é roubado.

Título Original: Paddington 2

Direção: Paul King

Nacionalidade: Britânica, Francesa, Americana e Canadense

Elenco: Michael Gambon, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Ben Whishaw, Sally Hawkins

Ano: 2017

Horário: 15h30

Assista ao trailer do filme que abre a Sessão da Tarde desta semana:

+Onde assistir os filmes clássicos da Sessão da Tarde

Terça-feira, 10 de janeiro tem Férias Da Família Johnson na Sessão da Tarde

O longa Férias Da Família Johnson vai ser exibido na terça-feira na Sessão da Tarde. Na trama, uma família incomum tenta sobreviver aos trancos e barrancos em uma viagem pela estrada para um anual encontro entre parentes.

Com uma jornada nada fácil para chegar até o destino final, os Johnson acabam enfrentando as mais diversas bizarrices, como um caminheiro psicótico, um aficionado por feitiçaria, entre outros.

Título Original: Johnson Family Vacation

Direção: Christopher Erskin

Elenco: Cedric the Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams, Solange Knowles, Shannon Elizabeth, Gabby Soleil

Nacionalidade: Americana

Ano: 2004

Horário: 15h30

+20 filmes para ver com toda a família nas férias

Quarta-feira, 11 de janeiro - Jenny Vai Casar

Na quarta-feira, o público irá assistir Jenny Vai Casar na programação da Globo. O longa é um romance para quem busca por histórias LGBTQIA+ e é estrelado pelas atrizes Katherine Heigl, muito conhecida por Grey's Anatomy, e Alexis Bledel, estrela de Gilmore Girls.

A trama começa com Jenny, que é uma mulher adulta e sofre pressão da família para encontrar um bom homem para casar, já que "passou da idade". O problema é que ela está em um relacionamento, mas com Kitty. A família de Jenny nem imagina que ela é lésbica e que Kitty é muito mais que sua colega de quarto. Porém, ela decide se abrir e contar a verdade, porque quer se casar com a namorada.

*Na programação da Globo, o longa aparece com o título Jenny Vai Casar, mas em plataformas digitais, redes sociais e banco de dados como o IMDB e o Filmow o filme aparece com o nome Casamento de Verdade.

Título Original: Jenny's Wedding

Direção: Mary Donoghue

Elenco: Alexis Bledel, Linda Emond, Grace Gummer, Katherine Heigl, Sam Mcmurray, Tom Wilkinson

Nacionalidade: Americana

Ano: 2015

Horário: 15h30

Assista ao trailer:

+Lançamentos de filmes 2023: estreias mês a mês nos cinemas

Quinta-feira, 12 de janeiro vai passar Tudo Por Um Popstar

na Sessão da Tarde

Na quinta-feira, o longa nacional Tudo Por Um Popstar dará às caras na Sessão da Tarde. Baseado no livro da autora Thalita Rebouças, o filme um elenco cheio de famosos, como Maísa, Mel Maia, Klara Castanho, João Guilherme, Giovanna Lancelotti, entre muitos outros.

A história segue um trio de adolescentes, Gabi, Manu e Ritinha, que são fãs de carteirinha da banda pop Slavabody Disco Disco Boys, uma febre entre os jovens. Elas decidem fazer de tudo para conseguir ir ao show dos meninos, que está totalmente esgotado.

Título Original: Tudo Por Um Popstar

Direção: Bruno Garotti e Anita Barbosa

Elenco: Maisa Silva, Mel Maia, Klara Castanho, Victor Aguiar, Giovanna Lancellotti, João Guilherme, Victor Lamoglia, Felipe Neto

Nacionalidade: Brasileira

Ano: 2018

Horário: 15h30

Sexta-feira, 13 de janeiro - Portal Dos Guerreiros

Encerrando a semana, a Sessão da Tarde vai exibir Portal Dos Guerreiros, que já apareceu outras vezes na telinha da Rede Globo. A trama mostra um garoto que é viciado em um jogo de videogame com grandes guerreiros. Porém, para seu azar - ou quem sabe sorte - Jack é levado magicamente para a China, onde ele terá que incorporar tudo o que apredenu com os jogos para salvar a bela mocinha Su Lin.

Título Original: The Warriors Gate

Direção: Matthias Hoene

Elenco: Ni Ni, Mark Chao, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng, Kara Wai, Ming Xi

Nacionalidade: Canadense, Francesa e Chinesa

Ano: 2016

Horário: 15h30

Outros filmes que vão passar esta semana na Globo

Além da Sessão da Tarde, há outros momentos da programação da TV Globo que trazem longas metragens para entreter o público. No cronograma noturno do canal, a semana de 9 a 13 de janeiro está recheada de produções dos mais diversos gêneros que podem te agradar.

Segunda-feira (9/1)

Cinema 23: Meu Amigo Enzo - 22h25

Corujão I: Minutos Atrás - 02h35

Terça-feira (10/1)

Cinema 23: X-Men Fênis Negra - 22h25

Corujão I: Que Haja Luz - 02h35

Quarta-feira (11/1)

Não haverá exibição de filme no Cinema 23, a atração da noite será a série This is Us a partir das 22h25.

Corujão I: A Rede Social - 02h15

Quinta-feira (12/1)

Cinema 23: Toy Story 4 - 22h25

Corujão I: O Padrasto - 02h35

Sexta-feira (13/1)

Cinema 23: Alita: Anjo de Combate - 22h25

Corujão I: Armas Na Mesa - 02h40

Leia também

+Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?