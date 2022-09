Sessão da Tarde desta semana: filmes de 5 a 9 de setembro

A Sessão da Tarde desta semana tem muita comédia, ação, drama e romance. Os filmes exibidos nas tardes da Globo vão ao ar logo após a edição especial de O Cravo e a Rosa (2000), na faixa das 15h. Trolls (2016) e Viagem Ao Centro Da Terra (2008) são destaques.

Segunda-feira, 5 de setembro – Trolls (2016) – Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde desta semana exibe a animação Trolls nesta segunda-feira, 5. O longa-metragem infantil é protagonizado por Poppy e Branch, que são completos opostos um do outro. Juntos, eles vão embarcar em uma aventura que vai os levar ao mundo desconhecido.

Título Original: Trolls

Elenco: Anna Kendrick, Justin Timbelake, Walt Dohrn, Zooey Deschanel, James Corden

Direção: Mike Mitchell

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

+ Tela Quente de segunda-feira: Bohemian Rhapsody (2018)

A Tela Quente exibe Bohemian Rhapsody – A História De Freddie Mercury nesta segunda-feira. O aclamado longa-metragem conta a história da banda de rock Queen e de seus integrantes, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. O filme acompanha desde o surgimento do grupo, passando pelo seu ápice até a morte do vocalista.

Título Original: Bohemian Rhapsody

Elenco: Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Aidan Gillen

Direção: Bryan Singer, Dexter Fletcher

Nacionalidade: americana

Horário: 23h05, horário de Brasília

Terça-feira, 6 de setembro – Ensinando A Viver (2007)

Na terça-feira, a Sessão da tarde desta semana exibe Ensinando A Viver. David Gordon tem o sonho de se tornar pai e decide adotar um garoto chamado Dennis. O jovem, que sofre com crises de identidade, acredita que vem de Marte. Sem saber lidar com a paternidade, o protagonista acaba se entregando totalmente ao filho e realmente acredita que ele é um extraterrestre, o que lhe traz problemas.

Título Original: A Martian Child

Elenco: John Cusack, Bobby Coleman, Amanda Peet, Joan Cusack, Sophie Okonedo, Richard Schiff

Direção: Menno Meyjes

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

Quarta-feira, 7 de setembro – R.I.P.D. – Agentes do Além (2013) – Sessão da Tarde desta semana

Quarta-feira é dia de ação na Sessão da Tarde. Será exibido o filme R.I.P.D. – Agentes do Além, que conta a história de um policial que morreu, porém sua alma, ao invés de descansar, é enviada para uma agência que trabalha na Terra. O espírito do protagonista se junta a um veterano e os dois recebem a missão de encontrar o assassino.

Título Original: R.I.P.D.

Elenco: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker

Direção: Robert Schwentke

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 8 de setembro – Ela Disse, Ele Disse (2019)

O filme nacional Ela Disse, Ele Disse será exibido na quinta-feira. A comédia adolescente conta a história de Rosa e Leo, dois jovens de 14 anos que passam pelos problemas típicos da puberdade. Estudando na mesma escola, os dois começam a namorar e enfrentam juntos crises e desafios.

Título Original: Ela Disse, Ele Disse

Elenco: Maisa Silva, Duda Matte, Marcus Bessa

Direção: Claudia Castro

Nacionalidade: brasileira

Horário: 15h30, horário de Brasília

Que filme passou na Sessão da Tarde quando eu nasci?

Sexta-feira, 9 de setembro – Viagem Ao Centro Da Terra: O Filme (2008) – Sessão da Tarde desta semana

A semana termina com a exibição de Viagem Ao Centro Da Terra: O Filme na sexta-feira. Sucesso no final dos anos 2000, o longa-metragem acompanha o professor Trevor, o seu sobrinho Sean e a guia Hannah em uma expedição na Islândia, mas eles acabam ficando presos em uma caverna. O caminho acaba os levando até o centro do planeta, onde encontram criaturas até então desconhecidas e dinossauros.

Título Original: Journey to the Center of the Earth

Elenco: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem

Direção: Eric Brevig

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Qual o filme mais reprisado na Sessão da Tarde?

Ghost – O Outro Lado da Vida é o filme mais reprisado na Sessão da Tarde ao longo de seus mais de 40 anos de existência. O longa-metragem que conta a história de um amor além da vida foi ao 25 vezes na emissora desde a primeira vez em que foi exibido, em 2003. A obra é protagonizada pelos atores Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Já A Lagoa Azul (1980), outro clássico da Sessão da Tarde, ocupa a segunda posição com 20 exibições.

A informação foi divulgada pela própria Globo em sua conta no Twitter em 2018. O número se mantém o mesmo – a última vez em que a emissora exibiu Ghost foi em fevereiro de 2018; A Lagoa Azul foi ao ar pela última vez em março de 2017.

Melhores filmes Netflix 2022: 23 da lista New York Times para ver no Brasil