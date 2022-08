Sessão da Tarde vai acabar? Onde assistir os filmes clássicos

Depois de 48 anos na programação, os filmes do horário vespertino da Globo podem deixar a grade da emissora a partir de 2023. O martelo ainda não foi batido internamente, mas é possível que o canal reformule a lista de programas que vão ar de segunda a sexta. Mas afinal, a Sessão da Tarde vai acabar?

Sessão da Tarde vai acabar na Globo?

A Sessão da Tarde pode chegar ao fim a partir do ano que vem, conforme informações divulgadas pelo Notícias da TV. A programação de filmes é a culpada por derrubar a audiência entre a reprise das novelas das 14h e das 17h, no Vale a Pena Ver De Novo, e há o desejo entre os diretores da Globo de inserir na frade vespertina um programa de entretenimento.

Há algumas possibilidades que estão sendo estudadas e se a Sessão da Tarde vai acabar. A primeira seria uma atração ao vivo, falando sobre os assuntos momentos. Já a segunda opção é prolongar a programação, dando mais tempos para títulos já existentes como o Globo Esporte e o Jornal Hoje. O novo programa de variedades iria ao ar entre as reprises das novelas.

O programa de filmes da Globo está no ar há desde 1974, mas já viu tempos melhores em relação a audiência. Hoje, a Sessão da Tarde não consegue segurar a audiência que recebe de O Cravo e a Rosa, apesar de se manter líder isolada no horário. A decisão sobre o futuro do programa deve ser tomada até o final do ano.

Em junho, a colunista Carla Bittencourt já havia noticiado a possibilidade de um retorno do Vídeo Show, programa vespertino de sucesso da década de 90 que mostrava os bastidores das produções da Globo. Ana Clara Lima, Paulo Vieira e Maísa foram apontados como possíveis nomes para comandar uma nova temporada.

O motivo para o retorno seria o crescimento do número de produções simultâneas da TV aberta, Globoplay e Canais Globo. Além disso, os bastidores de Pantanal tem sido bastante comentado pelo público nas redes sociais, mostrando que há interesse por esse tipo de conteúdo.

Neste ano, a emissora já fez uma mudança na programação matinal. Patrícia Poeta e Manoel Soares assumiram o comando do Encontro, enquanto Fátima Bernardes passa a ser apresentadora do The Voice. O programa de entretenimento trocou de horário com o Mais Você, que agora antecede o Praça TV.

Os maiores filmes clássicos da Sessão da Tarde

Quem nunca assistiu Lagoa Azul (1980) na Globo? A Sessão da Tarde também ficou famosa por repetir dezenas de vezes os mesmos filmes, criando seu próprios clássicos. Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990), Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987) e Matilda (1996) são outros longas-metragens que fizeram sucesso, e alguns deles estão disponíveis em plataformas de streaming.

Lagoa Azul (1980): disponível para compra ou locação no Google Play Filmes e TV, Apple TV e YouTube.

Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990): disponível para compra ou locação no Google Play Filmes e TV e Apple TV. Está no catálogo da plataforma de streaming Amazon Prime.

Dirty Dancing – Ritmo Quente (1987): disponível no Globoplay, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Filmes e TV, Apple TV e Star+.

Matilda (1996): disponível no Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video e YouTube.

Os Batutinhas (1994): disponível para compra ou locação no YouTube.

Um Tira da Pesada (1984): disponível no HBO Max, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

Karate Kid (1984): disponível na Netflix.

Gasparzinho – O Fantasminha Camarada (1995): disponível no YouTube, Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video, Apple TV e Netflix.

De Volta para o Futuro (1985): disponível no Star+, Amazon Prime Video, Telecine, Google Play Filmes e TV, Apple TV, YouTube e Netflix.

O Pequeno Stuart Little (1999): disponível no YouTube, Google Play Filmes e TV, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO Max.