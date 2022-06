Tadeu casa com Guta ou casal termina na novela Pantanal?

Quem espera para ver se Tadeu casa com Guta na novela Pantanal não vai gostar do desfecho do romance. A moça vai finalmente admitir para si mesma que não ama o namorado e colocará um ponto final na relação, partindo o coração do filho de Filó (Dira Paes).

Tadeu casa com Guta na novela Pantanal?

Tadeu casa com Guta? Os personagens não se casam na novela. O relacionamento entre o personagem de José Loreto e da filha de Tenório (Murilo Benício) chega ao fim no capítulo que vai ao ar na próxima segunda-feira, 27.

A jovem percebe que não ama o peão de verdade. Guta se esforça para conseguir desenvolver sentimentos verdadeiros pelo filho de Filó, mas seu coração nunca bateu forte por ele. A filha de Tenório vai confessar para o rapaz que não sente amor por eles e que nunca irá conseguir amá-lo do jeito que ele merece. Ela sempre foi apaixonada por Marcelo (Lucas Leto), desde o dia em que conheceu o rapaz em uma festa universitária. Depois de descobrir que ele era seu meio-irmão, a jovem foi para o Pantanal e começou a viver outros relacionamentos para esquecê-lo, mas não conseguiu.

Além disso, Guta ficará farta da pressão que sofre dos pais para se casar com o herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira) e dirá para eles que não vai concretizar a união. A briga entre a família dos dois, que fez com que Tadeu tivesse que ir morar na casa da garota, também desgasta a relação.

O peão vai ficar devastado com mais um término. Sem ter para onde ir, ele irá pedir perdão a José Leôncio pela briga que os dois tiveram e tentará reatar os laços com o fazendeiro. O rei do gado havia dado um ultimato para o filho e disse que ele não era mais bem-vindo na fazenda caso escolhesse ficar ao lado de Guta.

O casal não deve reatar o relacionamento mais adiante. Isso porque, a partir de quarta-feira (29), Marcelo vai chegar ao Pantanal e mexer com o coração da garota. Os dois vão ficar cada vez mais próximos e viverão um romance proibido, pois acreditam que são meios-irmãos.

Antes de Guta e Tadeu terminarem de verdade, a garota terá um papel muito importante na história. Ela questionará se o peão é filho legítimo de José Leôncio e fará com que Filó fale a verdade para o rapaz.

Durante mais uma discussão com a família, ela dirá que Tadeu não se parece com o pai. Filó ficará nervosa com os rumos da conversa e deixará o local acompanhada do peão, que começa a lhe questionar.

“Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”, dirá Filó. “Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu. “Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela.

O peão ficará completa chocado com a revelação e questionará o motivo pelo qual Filó mentiu. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará a dona de casa.

Com quem Tadeu se casa?

Tadeu se casa com Zefa (Paula Barbosa) nos capítulos finais de Pantanal. A empregada, que já demonstra interesse pelo rapaz, vai fazer uma chantagem para que Maria Bruaca (Isabel Teixeira) deixe que ela vá nas rodas de viola da fazenda de José Leôncio para se aproximar dele.

A estratégia da certo. Zefa e Tadeu ficam cada vez mais próximos e engatam um romance. No entanto, por ser religiosa, a moça vive um conflito consigo mesma pois acha errado se entregar para um homem antes do casamento. Apesar das diferenças, os dois terão um final feliz.

Já Guta se casa com Marcelo. Zuleica (Aline Borges) revelará que o rapaz não é filho de Tenório, mas sim de outra relação. Ou seja, eles não são meios-irmãos.

Os casais celebram a união em uma cerimônia surpresa na fazenda de José Leôncio. Guta ainda dará à luz a um menino, fruto do relacionamento com Marcelo, que será batizado por Filó.

