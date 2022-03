Sessão da Tarde hoje (04/3) vai passar ‘O Amor Dá Trabalho’

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira, dia 04/03/22, vai exibir a comédia nacional “O Amor Dá Trabalho”. O filme que a Globo vai passar depois de O Cravo e a Rosa é de 2022 e tem duração total de 1h40.

O malandro Ancelmo morre e fica preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido.

Horário da Sessão da Tarde hoje

O filme de hoje da Sessão da Tarde, sexta-feira, 04 de maço, está marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), segundo a programação oficial da TV Globo.

No filme, Anselmo é um funcionário preguiçoso que nunca ajudou ninguém. Depois de morrer, precisa de pelo menos uma boa ação para não parar no inferno e tem que atender um pedido feito por alguém da terra. O trabalho escolhido é um pedido de uma noiva abandonada no altar feito doze anos atrás. De volta pra Terra como fantasma, Anselmo vai ter que se desdobrar pra juntar o casal e trazer o amor de volta. Uma comédia pra morrer de rir, cheia de participações especiais e repleta de efeitos visuais.

Informações do filme da Sessão da Tarde hoje

Título Original O Amor Dá Trabalho

Elenco Leandro Hassum, André Mattos, Bruno Garcia, Monique Alfradique, Marcello Airoldi, Hélio De La Peña, Flávia Alessandra, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros

Direção Alê Mchaddo

Nacionalidade Brasileira

Gênero Comédia romântica

Veja o trailer do filme da Sessão da tarde de hoje:

Programação Rede Globo – 05/03/2022

04:30 Corujão III – Força De Proteção

06:00 Globo Repórter

06:50 É de Casa

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – Central do Brasil

16:50 Caldeirão

18:40 Além da Ilusão

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:05 Big Brother Brasil 22

22:50 Altas Horas

00:40 Supercine – Hebe: A Estrela Do Brasil

02:30 Corujão I – Ano Um

03:55 Corujão II – A Lula E A Baleia