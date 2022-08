Sessão da Tarde hoje, segunda (15/08): Globo vai passar O Sétimo Filho

A Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto, vai trazer o filme O Sétimo Filho para as telas da Globo. O longa metragem é de 2014 e tem os astros Ben Barnes, Jeff Bridges e Julianne Moore no elenco. A trama segue um jovem rapaz que é a última esperança para lidar com uma terrível bruxa que escapou de seu cativeiro e é adaptação de uma série literária. A exibição acontece a partir das 15h30 e a duração total original do longa é de 1 hora e 42 minutos.

+Sessão da Tarde desta semana: filmes de 15 a 19 de agosto

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje, 15 de agosto de 2022?

O filme da Sessão da Tarde hoje é O Sétimo filho, baseado nos livros do britânico Joseph Delaney. A trama do longa mostra dois personagens centrais, John Gregory, que é papel de Jeff Brigdes, e Thomas Ward, rapaz interpretado por Ben Barnes.

John é um homem poderoso, filho do sétimo filho de um sétimo filho, que usa seus poderes para manter uma cidade do século XVIII longe dos espíritos ruins. Porém, ele não é mais uma pessoa jovem e precisa que alguém fique em seu lugar.

Ele já foi atrás de substitutos, mas todas as suas tentativas falharam. Sua última esperança está em Thomas Ward, filho de um fazendeiro. O jovem é então treinado pelo poderoso e precisa enfrentar um desafio: derrotar a temida mãe Malkin, uma maliciosa e terrível bruxa que escapou do cativeiro enquanto John Gregory estava fora.

A Sessão da Tarde hoje vai começar às 15h30, depois da novela O Cravo e a Rosa. De acordo com a programação da emissora, o filme ficará no ar até às 17h05, quando cederá espaço para A Favorita.

Título Original: The Seventh Son

Direção: Sergey Bodrov

Elenco: Ben Barne, Jeff Bridges, Julianne Moore, Alicia Vikander

Nacionalidade: Americana, Canadense, Chinesa e Inglesa

Ano: 2014

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde hoje:

O Sétimo Filho vai ter continuação?

Por ser uma adaptação da série literária do autor Joseph Delaney, que conta com 13 livros – apenas 11 foram lançados no Brasil até agora – O Sétimo Filho foi pensado como a abertura de uma franquia, no entanto, o fracasso do longa nas bilheterias e opiniões da crítica especializadas espantaram possíveis continuações.

Na época em que foi lançado, o filme recebeu comentários negativos de grandes jornais internacionais como The New York Times, Variety, New York Post, entre outros. Nos sites Metacritic e Rotten Tomatoes, que compilam críticas de diversos veículos, a média do filme é muito baixa. No Metacritic, ele soma 30 pontos – de um total 100 – e no Rotten ele não chega tão longe, atingindo apenas 12% de aprovação – também de um total de 100%.

O filme que vai passar na Sessão da Tarde hoje foi lançado em 2014 e desde então não se houve falar em nenhuma possível continuação. Por isso, quem gostar da história de Thomas Ward e John Gregory deve ficar na vontade de acompanhar o resto ou então dar uma chance aos livros. Aos interessados, as publicações no Brasil são da editora Bertrand Brasil, que é incorporada ao Grupo Record desde 1996.

Tela Quente não será exibida nesta segunda-feira

A Sessão da Tarde hoje será o único filme que você poderá assistir nas telinhas da Globo nesta segunda-feira. Isso irá acontecer porque a Tela Quente não será exibida, por conta do Criança Esperança.

Depois de Pantanal, a partir das 22h35, a campanha de arrecadação para crianças carentes irá acontecer com a apresentação de Taís Araujo, Tadeu Schmidt, Paulo Vieira e Marcos Mion. A atração ficará no ar até às 00h00, horário do Jornal da Globo.

Para doar uma quantia para a campanha, você tem as seguintes opções:

Usar o telefone:

Valor de R$ 7 – 0500 2022 007

Valor de R$ 20 – 0500 2022 020

Valor de R$ 40 – 0500 2022 040

Para quem prefere pix:

É só usar a chave pix esperanca@unesco.org para doar qualquer quantia.

Se quiser ver detalhes da campanha, pode acessar o site criancaesperanca.com.br. Conheça a história do projeto:

Leia também

Eliana vai para Globo em 2023? Apresentadora se pronuncia