Sessão da Tarde hoje, terça-feira, vai ter ‘Quase Lendas’ na Globo – 16/08

A Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 16 de agosto de 2022, vai exibir o filme argentino Quase Lendas na TV Globo. A exibição do longa metragem começará logo após a novela O Cravo e a Rosa, a partir das 15h30, e mostrará a história de um grupo de amigos que tinha uma banda que quase fez sucesso e volta a se reunir muitos anos depois. A duração original total de Quase Lendas é de 1 hora e 56 minutos.

A Sessão da Tarde hoje, terça-feira (16), vai ter o filme Quase Lendas, produção da Argentina de 2017. A história do longa metragem começa mostrando Axel (Santiago Segura), um homem peculiar. Ele é espanhol e certo dia decide viajar até Buenos Aires, capital da Argentina, para correr atrás de seus ex-sócios. O trio fazia parte de um grupo musical 25 anos atrás.

Antes de se separaram, a banda estava prestes a fazer sucesso e se tornar famosa, mas o destino do grupo acaba sendo outro e ele passam longe da vida de uma estrela da música. O encontro é inesperado e causa uma série de reviravoltas na vida dos amigos ao longo da trama.

Com uma mistura de comédia com drama, e muita presença musical, o filme da Sessão da Tarde hoje foi campeão de melhor comédia na categoria que premia a escolha do público no festival Barcelona-Sant Jordi International Film Festival de 2017.

Título Original: Casi Leyendas

Elenco: Claudia Fontán, Diego Peretti, Diego Torres, Florencia Bertotti, Juarez Leandro, Santiago Segura

Direção: Gabriel Nesci

Nacionalidade: Argentina

Ano: 2017

Assista o trailer do filme da Sessão da Tarde hoje, terça-feira (16):

Caso perca a exibição da Sessão da Tarde – Onde assistir Quase Lendas?

O filme da Sessão da Tarde hoje está disponível disponível no catálogo da plataforma streaming Star+. Então caso perca a exibição na televisão ou por algum motivo não consiga assistir o filme até o final, você pode conferir Quase Lendas online.

Para quem ainda não é assinante do serviço, o site oficial do Star+ atualmente oferece três pacotes. O mais barato deles custa R$ 32,90 ao mês e permite que você tenha acesso aos filmes e séries do catálogo, mais eventos esportivos com a ESPN.

O segundo pacote é um combo de Star+ mais o Disney+. O valor também é mensal e custa R$45,90. Por último, está disponível o combo Star+, mais Disney+ e Starzplay por R$ 55,90 ao mês. Quase Lendas tem acesso liberado para os assinantes de qualquer um desses pacotes, então escolha a opção que melhor cabe no seu bolso.

Programação da Globo hoje – Vale a Pena de Novo vai começar mais tarde

A programação oficial da Rede Globo indica que hoje, terça-feira (16), a novela A Favorita vai começar mais tarde no Vale a Pena a Pena Ver de Novo. A Sessão da Tarde hoje vai ter início no horário de sempre, às 15h30, mas terminará mais tarde, por volta das 17h15.

No entanto, para quem está acostumado a acompanhar o folhetim protagonizado por Patrícia Pilar e Claudia Raia, o atraso não será muito grande, visto que normalmente a novela começa às 17h05. Começando a partir das 17h15 nesta terça, ainda segundo a programação oficial do canal, A Favorita vai ter um capítulo de 1 hora e 10 minutos e depois cederá espaço para a novela Além da Ilusão na programação a partir de 18h25.

