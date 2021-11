Sessão da Tarde vai acabar? Globo altera a programação

Nesta quarta-feira (24), a Globo anunciou mudanças em sua programação a partir de dezembro. A emissora vai apostar em mais uma reprise de novela durante as tardes, o que gerou dúvida entre o público: a Sessão da Tarde vai acabar?

A Sessão da Tarde vai acabar?

Ao contrário do que se imagina, a Sessão da Tarde não irá acabar – pelo menos não por enquanto. Apesar das mudanças na grade da emissora, os filmes continuarão no ar de segunda a sexta.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a partir de 6 de dezembro, O Cravo e a Rosa (2000), novela de Walcyr Carrasco, será reexibida logo após o Jornal Hoje.

Na sequência, será exibida a Sessão da Tarde e depois, o Vale a Pena Ver De Novo, que atualmente está no ar com o Clone (2001). A atração traz de volta grandes clássicos da dramaturgia, privilegiando novelas que passaram às 21h.

O Cravo e a Rosa volta à Globo

Para quem sente saudades de assistir novelas antigas, além do canal Viva e do Vale a Pena Ver de Novo, a Globo vai encaixar mais um horário de reprises em sua programação. A primeira reprise no novo horário será de O Cravo e a Rosa.

A trama, que tem direção-geral de Walter Avancini e Mário Márcio Bandarra, gira em torno da história de Petruchio (Eduardo Moscovis) e Catarina (Adriana Esteves).

O romance é inspirado no clássico A Megera Domada, de William Shakespeare. Ele é um rude caipira, enquanto ela é uma jovem com ideais feministas, filha mais velha do banqueiro Nicanor Batista (Luís Melo).

Apesar das diferenças sociais, os dois se apaixonam, mas são muito orgulhosos e não dão o braço a torcer, vivendo em pé de guerra.

A trama possui 221 capítulos e foi ao ar originalmente entre junho de 2000 e março de 2021, se tornando um grande sucesso de audiência do horário das seis.