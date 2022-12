Sessão da Tarde volta na quarta-feira (7/12): veja filme e horário

Atração vespertina retorna em fase final da Copa do Mundo do Catar.

Após um bom tempo fora das telinhas por causa da Copa do Mundo de 2022, a Sessão da Tarde fará seu retorno a partir de quarta-feira, 7 de dezembro. A exibição será na faixa das 15h30 e o primeiro filme será Patrick: Aprendendo a Amar, produção de 2018 sobre um cachorrinho que muda a vida de uma mulher perdida.

Qual o próximo filme da Sessão da Tarde?

Nesta quarta-feira (7), a partir das 15h30, a Sessão da Tarde vai passar o filme Patrick: Aprendendo a Amar (2018) na TV Globo. Dirigido pela britânica Mandie Fletcher, a história mostra uma jovem chamada Sarah Francis, que tem uma vida bagunçada e caótica.

Já que ela não consegue cuidar nem dela mesmo, o que ela não quer de jeito nenhum é outro ser sob sua responsabilidade. Porém, um de seus piores medos acontece quando a avó da jovem morre.

Sarah acaba herdando Patrick, o cachorro da matriarca, um cãozinho mimado e que causa por onde passa. A vida de Sarah se torna ainda mais caótica com a nova companhia, no entanto, Patrick também começa a transformar a vida da moça de uma boa forma, mudando-a para melhor.

Ficha técnica

Título Original: Patrick

Elenco: Sam Fletcher, Beattie Edmondson, Rupert Holliday-Evans, Ann Queensberry, Jason Lewis, Kasia Koleczek, Patricia Potter, Ben Roddy, Peter Davison, Cherie Lunghi

Direção: Mandie Fletcher

Nacionalidade: Britânico

Horário: 15h30

Quinta-feira (8) também terá Sessão da Tarde

Na quinta-feira (8), depois da novela Chocolate com Pimenta, a exibição da Sessão da Tarde será do longa Um Santo Vizinho (2014), com os astros Bill Murray, Naomi Watts, Jaeden Martell e Melissa McCarthy.

Na história, Maggie acabou de sair de um casamento. Por isso, ela se muda com o filho de 12 anos de idade para uma nova casa. Por lá, o garoto, que está fragilizado com toda a situação do divórcio dos pais, conhece um vizinho peculiar, St. Vincent De Van Nuys, um veterano de guerra.

Vincent se aproxima da dupla e oferece sua ajuda. Maggie, que é enfermeira e por isso sempre está longe de casa em plantões, fica receosa com a oferta de Vincent, mas depois deixa que o idoso se aproxime do menino e cuide da criança para ajudá-la na nova vida. Assim, uma grande amizade acaba nascendo.

Ficha técnica

Título Original: St. Vincent

Elenco: Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd, Terrence Howard, Jaeden Martell, Kimberly Quinn, Lenny Venito, Nate Corddry, Dario Barosso, Ann Dowd

Direção: Theodore Melfi

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30

Sexta-feira (9), dia de jogo do Brasil não exibirá

Apesar do retorno da Sessão da Tarde, não haverá exibição de nenhum filme na sexta-feira (9). Neste dia, a TV Globo irá exibir duas partidas de futebol. A primeira será a disputa do Brasil contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a partir do 12h00.

No período da tarde, a partir das 16h00, será transmitido a briga entre Argentina e Holanda para garantir vaga na próxima fase da competição.

Os dias 13 e 14 de dezembro, terça e quarta-feira, também contarão com jogos na Copa do Mundo, as semifinais do mundial. Por isso, é possível que a Sessão da Tarde não seja exibida novamente. A programação da Globo da próxima semana ainda não foi liberada para a confirmação.

