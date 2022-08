Sessão de Sábado exibe O Pai da Noiva na Globo; veja horário – 13/08

A Sessão de Sábado de hoje, 13 de agosto, que antecede o dia dos pais, vai trazer o filme O Pai da Noiva. De 1991, o longa metragem é estrelado por Steve Martin, Diane Keaton e Kimberly Williams-Paisley. A trama segue as peripécias de um pai que é informado que a filha está noiva e se desdobra para ajudá-la, enquanto tem medo de perder sua “menininha”. O filme tem no total 1 hora e 45 minutos em sua versão original e a exibição acontece depois do Jornal Hoje.

Qual o filme da Sessão de Sábado de hoje, 13 de agosto de 2022?

O filme da Sessão de Sábado desta semana é O Pai da Noiva. Na trama do longa estrelado por Steve Martin, George Banks é um pai de família que mora em Los Angeles. Certo dia, sua filha mais velha, Annie lhe informa que está noiva e em breve vai se casar com o namorado.

A informação pega George de surpresa. Ele não vê a jovem além de sua garotinha e fica com ciúmes. Porém, não há o que fazer, a menina vai subir ao altar e iniciar uma nova vida. Ele então segue com a situação e busca ajudá-la, mas entre em crise durante as preparações para a cerimônia.

Conforme a data do grande dia se aproxima, ele fica cada vez mais ansioso e se recusa a deixar sua filhinha ir embora. Lançado em 1991, O Pai da Noiva ganhou uma continuação em 1995, ambos foram dirigidos por Charles Shyer e roteirizados pelo mesmo e Nancy Meyers.

Que horas começa a Sessão de Sábado?

A Sessão de Sábado vai começar às 14h10, depois do Jornal Hoje. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, disponível para consulta online, o filme ficará 1 hora e 40 minutos no ar.

A partir das 15h50, será exibido o Caldeirão com Mion. No programa desta semana, o Toque de Caixa será especial, pois o prêmio será doado ao Criança Esperança. As convidadas para o quadro foram as atrizes Malu Rodrigues, Juliana Alves, Bruna Linzmeyer e Erika Januza.

Programação da Globo – Filmes do fim de semana

A Sessão de Sábado não é a única exibição de filme que você terá na Globo neste fim de semana. Há mais alguns longas que ocuparão as telinhas da emissora durante o sábado (13) e o domingo (14). Confira títulos e horários:

+Supercine às 00h20: Permitidos

Neste longa argentino, um casal de namorados, Mateo e Camila, participa de uma brincadeira durante um jantar entre amigos e seleciona os “permitidos”, que são celebridades que escolheriam para uma noite de amor. Alguns dias mais tarde, Mateo acaba esbarrando na mulher que colocou em sua lista, o que causa uma confusão em sua vida.

+Corujão I às 02h50: Encurralada

Estrelado por Kevin Bacon e Charlize Theron, esse longa de suspense mostra o terror de um casal que cai nas mãos de três bandidos. O marido está em uma conferência e é abordado por uma mulher misteriosa que ameaça sua família. Já em sua casa, a esposa precisa lidar com um homem cruel que quer o resgate pela filha do casal em até 24 horas. Enquanto isso, a menininha é mantida por um dos sequestradores e tem uma grave doença que pode botar tudo a perder.

+Corujão II às 04h30: Incondicional

No filme que será exibido na madrugada, o protagonismo é da personagem Samantha Crawford (Lynn Collins). Ela é autora e ilustradora de livros infantis e costumava ter a vida perfeita, até que um dia seu marido, Billy, foi assassinado. Ela perde a esperança na vida e tenta encontrar o responsável por seu luto, mas seu destino ganha um novo rumo após ela conhecer os órfãos Macon e Keish.

+Temperatura Máxima às 12h30: Milagre Na Cela 7

Na tarde de domingo, você irá assistir um filme turco de 2019 sobre um pai com problemas mentais que é injustamente acusado do assassinato de sua filha, que tinha apenas seis anos de idade. O longa é baseado em um filme coreano de 2013.

+ Domingo Maior às 00h15: Godzilla

Depois da exibição do Vai que Cola, você irá assistir uma das versões mais recentes do cinema sobre o famoso monstro Godzilla. Estrelado por Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe e Elizabeth Olsen, o longa mostra Joe, um homem que perdeu a esposa em um acidente na usina nuclear em que ambos trabalhavam e criou seu filho, Ford, sozinho. Agora adulto, o filho do casal se tornou soldado e constituiu família. Todos seguem com suas vidas, até que o renascimento do temido e icônico Godzilla acontece.

