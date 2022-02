Sessão de Sábado hoje vai passar o filme ‘A Malandrinha’ (19/2)

A Sessão de sábado hoje, 19/02/22, vai exibir o filme “A Malandrinha”. O longa de 1991 é um clássico do cinema e conta a história de um trapaceiro e sua parceira malandrinha cachorro. O filme vai começar às 15h15 na Rede Globo.

Sessão de sábado hoje exibe A Malandrinha

Na Sessão de sábado hoje, o filme A Malandrinha vai contar a história de um trapaceiro e sua parceira malandrinha, que adoram simular acidentes de trânsito para extorquir dinheiro dos ricos. Seus golpes não visam obter lucro, mas obter o suficiente para comer. Quando eles enganam a rica e bela Gray Ellison para acreditar que ela bateu sua Mercedes em Bill, eles estão apenas esperando por uma refeição grátis.

Mas Gray fica tocada e, apesar das objeções de seu noivo arrogante, insiste em colocar os dois para dormir. À medida que se conhecem, Bill se convence de que é aqui que Curly Sue pertence – em uma casa, cuidada por alguém que pode lhe dar as vantagens que sua existência nômade e sem-teto carece. Ele planeja deixar a jovem aos cuidados de Gray e partir… mas Curly Sue tem outras ideias!

MAIS INFORMAÇÕES de A Malandrinha na Sessão de Sábado hoje

Título Original Curly Sue

Elenco Alisan Porter Curly Sue; Fred Dalton Thompson Bernard Oxbar; Jim Belushi Bill Dancer; John Getz

Dubladores Ana Lúcia Grangeiro; Antonio Patiño;Garcia Júnior;Júlio Chaves; Sheila Dorfman; Sônia Morais

Direção John Hughes

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia dramática

Assista o trailer do filme da Sessão de Sábado hoje

Como assistir o filme da Sessão de Sábado de hoje

Para assistir de graça o filme Uma Linda Mulher, da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Para quem perder o filme – Onde assistir depois

Caso você não assista Uma Linda Mulher na Sessão de Sábado de hoje, você poderá encontrar o longa com Julia Roberts e Richard Gere no catálogo da Star+.

Os preços das assinaturas da plataforma streaming variam de R$ 32,90 a R$ 45,90 por mês. Há também a opção do plano anual, que cobra R$ 329,90 no total.

Como está Alisan Porter de A Malandrinha – Sessão de Sábado hoje

Em 1991, Alisan Porter, então com 10 anos, encantou o público como o personagem-título de A Malandrinha, de John Hughes. Hoje, a protagonista de “A Malandrinha” tem 40 anos.

A jovem se afastou por um tempo das telinhas, mas recentemente, Porter engatou sua carreira musical. Em 2016, ela fez o teste para o The Voice e impressionou todos os quatro juízes, juntando-se à equipe de Christina Aguilera . Ela acabou vencendo a 10ª temporada da série, com performances nocauteadoras de sua música original “Down That Road” , “You’ve Got a Friend” de James Taylor e “Somewhere” de West Side Story .

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre filmes e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.