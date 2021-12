Sessão de Sábado de hoje exibe ‘As Panteras – Detonando’

A Sessão de sábado, hoje, 11/12/21, vai exibir o filme “As Panteras – Detonando”. A comédia de 2003 é protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, e será exibida após O Melhor da Escolinha.

Que horas começa a Sessão de Sábado hoje?

O filme de hoje à tarde da Globo, 11 de dezembro, está marcado para começar às 15h15, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

Em As Panteras – Detonando, um arquivo do sistema de proteção a testemunha é roubado do governo, o que leva a morte de cinco participantes do programa. A agência de detetives Charles Townsend é contratada para desvendar o caso, e a principal suspeita é uma ex-pantera que saiu da organização tempos atrás para se envolver com o crime.

Para assistir o longa, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da TV pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis. A plataforma libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro.

Título Original: Charlie’s Angels: Full Throttle

Elenco: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Demi Moore, Bernie Mac, Luke Wilson

Direção: McG

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Veja o trailer da Sessão de Sábado de hoje

Programação da Globo de sábado, 11 de dezembro de 2021

04:35 Corujão III – O Filme Da Minha Vida

05:55 Como Será?

06:50 É de Casa

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor Da Escolinha

15:15 Sessão De Sábado – As Panteras – Detonando

16:45 Caldeirão

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:20 Praça TV – 2ª Edição

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:25 Um Lugar ao Sol

22:30 Vai Que Cola

23:15 Altas Horas

01:05 Supercine – A Casa Das Coelhinhas

02:45 Corujão I – 10 Segundos Para Vencer

