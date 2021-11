Sessão De Sábado hoje vai passar ‘Mudança de Hábito 2’

A Sessão de sábado, hoje, 20/11/21, vai exibir o filme “Mudança de Hábito 2 – Mais Loucuras no Convento”. A comédia de 1993 é protagonizada por Whoopi Goldberg e tem participação de Lauryn Hill, e será exibida após “O Melhor da Escolinha”.

Que horas começa o filme da sessão de sábado hoje – Mudança de Hábito 2

A cantora Deloris é chamada de volta ao convento pelas simpáticas freiras do primeiro filme que querem a ajuda dela para salvar da ruína a escola do bairro. Batalhadora, Deloris monta um coral com as jovens mais rebeldes do lugar e desperta nelas a vontade de lutar pelo colégio. Seqüência de ‘Mudança de Hábito’, comédia de grande sucesso em todo o mundo.

Título Original Sister Act 2: Back in the Habit

Elenco Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Barnard Hughes, Lauryn Hill, Mary Wickes, James Coburn

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Assista o trailer do filme da Sessão de sábado hoje:

Supercine – Doutor Gama

Após a Seleção do Samba, às 02 horas e 50 minutos da madrugada, o Supercine vai exibir o filme Doutor Gama.

Doutor Gama é baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens mais importantes da história brasileira, homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Nascido de ventre livre, Gama foi vendido como escravo aos 10 anos de idade para pagar dívidas de jogo de seu pai. Mesmo como escravo, se alfabetizou, estudou e conquistou sua própria liberdade, se tornando um dos mais respeitados advogados de sua época. Um abolicionista e republicano que inspirou um país inteiro

