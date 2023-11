Shao Lin (Leonardo Miggiorin) estava com uma fita comprometedora em mãos e, por isso, Reginaldo (Eduardo Moscovis) resolveu acabar com o rapaz. Shao Lin morre na novela Senhora do Destino ou não? Veja o que acontece após ele ser baleado.

Reginaldo quase mata Shao Lin em Senhora do Destino

Shao Lin leva um tiro no peito durante um confronto entre Reginaldo e Seboso (Alexandre Morenno) na novela Senhora do Destino, depois que o vilão de Moscovis invade a academia para tomar das mãos do rapaz uma fita que incrimina o político no sequestro do próprio filho. Para a sorte do jovem, ele sobrevive ao atentado, mas fica em coma durante um bom tempo.

Durante o período em que Shao Lin está em coma no hospital, Reginaldo tenta planejar com Viviane (Letícia Spiller) uma maneira de acabar com o rival, mas o casal de vilões não consegue matá-lo. Alguns capítulos após ser baleado, Shao Lin desperta do coma, o jovem diz que não se lembra de nada do dia do crime, por isso Reginaldo respira aliviado e enfim o deixa em paz.

No entanto, a história de Shao Lin sobre ter perdido a memória é uma mentira. Com medo de Reginaldo tentar matá-lo mais uma vez, ele inventa tudo para ficar seguro. Com isso, nos capítulos finais de Senhora do Destino, ele pega a fita comprometedora do esconderijo - um saco de pancada da academia - e leva a gravação até Maria do Carmo (Susana Vieira), que fica em choque com a triste revelação sobre o filho.

Após Shao Lin entregar a fita para Maria do Carmo, o personagem de Leonardo Miggiorin ganha seu aguardado final feliz. Ele retoma o relacionamento com Daiane (Jéssica Sodré), com quem ele teve altos e baixos no folhetim após abandonar a garota grávida, mas que percebe que ainda o ama e não quer perdê-lo. Antes um rapaz rebelde, Shao Lin vira uma pessoa responsável e assume a criança que teve com a amada no passado, selando seu amor com ela.

Final de Reginaldo em Senhora do Destino

Depois de quase matar Shaolin e somar na sua lista de crimes também os assassinatos de Seboso e Cigano (Ronnie Marruda), Reginaldo tem um fim trágico na novela Senhora do Destino. Após ouvir a fita, Maria do Carmo confronta o filho na frente da população sobre a morte de Leila (Maria Luisa Mendonça), ex-esposa dele que se matou ao flagrar o marido com a amante.

Reginaldo tenta consertar a situação e dá explicações aos eleitores, mas o povo de Vila São Miguel fica revoltado ao escutar todas as maldades do vilão e começa hostilizado pelas ruas. O público protesta contra o político e pede por "Fora Naldo", até que uma confusão toma conta da situação.

O filho de Maria do Carmo é alvo de raivosos e leva uma pedrada na cabeça. O ferimento é grave e com isso ele morre logo em seguida. Antes de dar seus últimos suspiros, ele diz para a mãe desorientado: "é a guerra, é o tanque mãe. A guerra, a guerra...". Embora ciente de todas os crimes do filho, Maria do Carmo sofre muito com a perda.

Pouco depois, é realizado o funeral de Reginaldo. Viviane mostra que realmente se importava com o amante e fica no cemitério até o horário de fechar. Ela começa a escutar a voz do político e se desespera em cima do túmulo do amado, arrancando as flores e chorando muito.

