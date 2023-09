Rodrigo de Mulheres Apaixonadas, Leonardo Miggiorin é solteiro?

No ar e 2023 com as reprises de Mulheres Apaixonadas, na TV Globo, e Senhora do Destino, no Viva, o ator Leonardo Miggiorin, hoje com 41 anos de idade, continua trabalhando como amor, além de ser diretor e psicólogo. Em sua vida pessoal, ele tem vivido um relacionamento há alguns anos, mas que resolveu assumir apenas em 2023, quando expôs detalhes de sua orientação sexual.

Com quem Leonardo Miggiorin namora?

O ator Leonardo Miggiorin namora há mais de três anos com o diretor comercial e produtor João Victor Amado. O romance da dupla foi assumido pelo artista em maio de 2023, quando Leonardo publicou fotos deles juntos no Instagram, e o ator e o diretor trocaram declarações de amor nos comentários do post.

Depois que resolveu expor seu segredo e contar ao mundo sobre o relacionamento, o artista também se sentiu livre para fazer outras publicações em homenagem ao namorado. Em junho, pouco antes do dia dos namorados, ele postou uma série de fotos ao lado do amado e escreveu: "quem se preocupa apenas em julgar as pessoas, não tem tempo pra amá-las! João, obrigado por tantos momentos incríveis! Esse post também é uma forma de proteger e lutar por igualdade".

A partir daí, Leonardo Miggiorin, que sempre foi discreto sobre sua vida privada, começou a responder alguns questionamentos do público e da mídia sobre sua sexualidade, que até então não se sabia detalhes. Em entrevista ao O Globo, em julho, ele contou que uma pessoa que o orientava na profissão lhe disse para nunca revelar que era bissexual e que escondia seus relacionamentos com homens e mulheres desde a adolescência.

No entanto, um mês depois, o ator voltou a falar do assunto, desta vez para o Gshow, e mudou sua declaração sobre a orientação sexual e disse que é gay. Porém, ele afirmou mais uma vez que teve experiências tanto com homens quanto mulheres. "É esse o meu posicionamento e a minha experiência agora. E não tenho nada a esclarecer, porque não acho necessário. Mas sou gay. Sou gay desde que nasci, desde pequeno, desde que comecei a me entender como pessoa", afirmou.

Com quem Rodrigo fica no final de Mulheres Apaixonadas?

Rodrigo, personagem de Leonardo Miggiorin em Mulheres Apaixonadas, fica interessado em várias garotas ao longo da trama, como Clara (Alinne Moraes), Gracinha (Carol Castro) e Edwiges (Carolina Dieckmann), mas não termina com nenhuma delas no desfecho da obra de Manoel Carlos. Porém, o rapaz não acaba a história sozinho e inesperadamente fica com Paulinha (Roberta Gualda), amiga de sua irmã Marcinha (Pitty Webo), com quem discutia muito.

No entanto, o coração dos dois vai amolecendo e eles se apaixonam. Em um momento difícil da moça na reta final da trama, em que ela está triste por conta da busca pela mãe Nair (Renata Mello), que a abandonou com o pai, Rodrigo é um bom amigo para ela, além de tentar ajudá-la a perceber que é uma garota bonita. A intimidade que nasce entre eles na cena acaba em um beijo. No último capítulo de Mulheres Apaixonados, os dois aparecem juntos e aos beijos na formatura dos alunos do Colégio Ribeiro Alves.

Além de acabar a novela com um amor para chamar de seu, ele consegue consertar a relação com o pai, com quem vivia em pé de guerra. Os dois se acertam e o rapaz aceita até mesmo a nova amada do pai, Helena (Christiane Torloni), com quem o médico se casal no final do folhetim de 2003.

