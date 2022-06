O personagem de Ary Fontoura é um dos vilões da trama e gera a dúvida sobre Silveirinha está do lado de quem na novela A Favorita. Ele começa a história nutrindo um ódio profundo por Donatela (Cláudia Raia), sua patroa, e se junta a Flora (Patrícia Pillar) em sua vingança. No final, ele muda de lado.

Silveirinha está do lado de quem: Flora ou Donatela?

Silveirinha está do lado de quem? O personagem está do lado de Flora no começo da novela, mas ficará do lado de Donatela no final. Ao longo da narrativa, será mostrado que o ex-empresário nunca se conformou com o fim da dupla Faísca e Espoleta e culpava a personagem de Cláudia Raia.

Para puni-la, ele sequestrou Matheus, filho de Donatela e Marcelo (Flávio Tolezani), e pretendia pedir resgate pela criança. No entanto, Cilene (Elizângela) se apegou à criança sem saber que ele era fruto de um sequestro e Silveirinha deixou que ela o criasse como se fosse seu filho, mudando o nome dele para Halley.

Depois do fim da dupla e da prisão de Flora, ele passa a trabalhar como mordomo na casa de Donatela, mas odiando a patroa em segredo. Quando a loira sai da prisão, o ex-empresário se junta a ela para destruir a vida da viúva.

É ele quem ajuda Flora a culpar Donatela pela morte do Dr. Salvatore (Walmor Chagas). O mordomo e Dodi (Murilo Benício) atraem a patroa para um galpão abandonado, onde a vilã mata o médico e incrimina a rival pela morte do homem. O plano dá certo e a mãe de criação de Lara (Mariana Ximenes) vai para a cadeia.

Flora ascende ao poder que sempre sonhou enquanto Donatela amarga sua nova vida na prisão. A farra da vilã não dura até o final – Silveirinha se cansa de ser humilhado pela loira e repensa todas suas maldades. Ele então passa para o lado de Donatela e a ajuda a desmascarar Flora.

Final de Silveirinha em A Favorita

Donatela consegue fugir da cadeia com a ajuda de uma colega de cela e ao lado de Silveirinha, armará um plano para recuperar o que é seu e colocar a loira na prisão pelos crimes cometidos.

Flora vai matar Dodi e será incriminada pelo crime. A loira será presa pela morte do amante, mas vai conseguir escapar da cadeia. Ela invade o casamento da rival com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e esfaqueia Silveirinha, por ele ter lhe traído e trocado por Donatela.

Em seguida, a vilã foge do local da cerimônia, mas reaparece durante a lua de mel dos pombinhos. É então que Lara (Mariana Ximenes) atira na própria mãe, que é presa mais uma vez. Flora termina a novela na cadeia, sendo maltratada pelas outras presidiárias.

Depois da prisão de Flora, o personagem decide voltar às raízes e surpreende ao público ao se tornar empresário de uma nova dupla sertaneja infantil.

O que acontece com Halley?

Sequestrado por Silveirinha quando ainda era bebê, Halley descobre que é o verdadeiro herdeiro do império de papel e celulose da família Fontini, e não Lara – a jovem, na verdade, é filha de Dodi.

Ao longo da novela, Halley e Lara se envolvem romanticamente antes de descobrirem a verdadeira história de seus passados. No entanto, eles descobrem que não são meios-irmãos e ficam juntos no final e passam a conviver em família.

