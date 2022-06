Silveirinha morre A Favorita? Mordomo é vítima de vilã

Personagem de Ary Fontoura passa por altos e baixos na parceria com Flora na novela.

Ex-empresário de Donatela e Flora, Silveirinha precisa se contentar como mordomo de Donatela depois que perde seu dinheiro e prestígio. Por isso, ele nutre um ódio escondido da personagem de Claudia Raia e acaba ajudando Flora em seus planos de vingança durante a trama. No entanto, mais tarde o mordomo se volta contra a vilã, o que coloca um alvo em suas costas. Silveirinha morre A Favorita ou consegue sobreviver às maldades de Flora? O mordomo tem a sorte que muitos outros personagens não tiveram.

Silveirinha morre A Favorita por causa de Flora?

Silveirinha não morre A Favorita, mas passa por um grande perigo nos episódios finais da trama. O personagem de Ary Fontoura é esfaqueado por Flora durante o casamento de Donatela e Zé Bob, mas sobrevive e não entra para a lista de vítimas fatais da vilã. Ele tentou impedir que a mau-caráter estragasse o dia de Donatela, porém, virou alvo fácil para a assassina, que quase conseguiu apagá-lo de vez.

Tudo acontece depois que Silveirinha avista Flora disfarçada de funcionária no casamento de Donatela. Ele segue a mulher e a encurrala na cozinha. “Você sabe que eu não poderia ficar de fora dessa festa”, provoca Flora. “Chega Flora, você não vai fazer mal para a Donatela”, diz Silveirinha.

“Por que? Você vai me impedir?”, pergunta a vilã e o ex-empresário diz com convicção: “vou, vou impedir você”. “Quem te viu, quem te vê, virou santinho”, comenta Flora. Em seguida, os dois batem boca e Silveirinha diz que a vilã não tem mais saída. Porém, a vilã se nega a se render e avança contra o ex-cúmplice: “você é que não tem mais escapatória”.

Flora leva Silveirinha ao chão e o esfaqueia. No entanto, para a sorte do personagem de Ary Fontoura, a vilã precisa fugir antes de terminar o serviço e acaba não matando Silveirinha. Assim, ele consegue sobreviver ao ataque.

Mais tarde, no final da novela, Silveirinha ainda se dá bem e conquista um final feliz. Ele consegue voltar ao prestigiado posto de empresário e encontra uma nova dupla infantil para gerenciar.

Revelação – Silveirinha não é o verdadeiro pai de Halley

Antes do fim da novela, em que Silveirinha quase morre, uma revelação abala Donatela em A Favorita. A mocinha descobre que Halley não é filho de Silveirinha com Cilene (Elizangela) e que na verdade o rapaz é Mateus, o filho de Donatela que foi sequestrado quando tinha seis meses de idade.

Silveirinha foi quem sequestrou o menino, planejando pedir uma recompensa para a família Fontini. No entanto, Cilene se afeiçoou à criança e então o mordomo de Donatela resolveu deixar a manicure cuidando da bebê. Ele mentiu para Cilene, que acreditava que o menino era órfão e não fazia ideia que foi sequestrado da família de Donatela.

Flora morre ou vai para a prisão?

Flora leva um tiro no final da novela A Favorita, mas não morre. A personagem de Patrícia Pilar vai para a cadeia e paga por seus crimes. Ela é baleada no último capítulo do folhetim por Lara, que atira na mãe para proteger Donatela, que está na mira da vilã. Após atirar uma vez, a moça pensa em matar Flora e continua apontando a arma, mas logo desiste e solta o revólver, pois se nega a se tornar uma assassina como a mãe biológica.

Silveirinha também está presente no momento em que Flora é baleada e provoca a antiga parceira de crimes: “o jogo acabou Flora, xeque-mate”. Pouco antes de ser baleada, Flora atirou em Zé Bob, mas para a sorte de Donatela, o jornalista sobrevive.

