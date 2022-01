Simeão e Levi são filhos de Jacó com quem na novela?

Jacó teve uma longa descendência na Bíblia. O filho de Rebeca e Isaque teve 13 filhos das esposas Raquel e Lia, além das servas Zilpa e Bila. Entre a prole, Simeão e Levi são filhos de Jacó com quem? Entenda a árvore genealógica.

Simeão e Levi são filhos de Jacó com quem?

Simeão e Levi eram filhos de Jacó com Lia, a primeira esposa do personagem bíblico. Na ordem cronológica do nascimento dos filhos de Jacó, Simeão foi o segundo e Levi o terceiro. O primogênito do patriarca foi Ruben, que também era filho de Lia.

Além de Simeão, Levi e Ruben, Jacó teve mais 3 filhos homens e 1 uma garota com Lia: Judá, Issacar, Zebulom e Diná. Com a segunda esposa, a mulher que mais amou durante sua vida de acordo com a Bíblia, Jacó teve apenas dois filhos: José e Benjamin, os mais novos de sua descendência. Raquel demorou anos para conseguir engravidar.

Além dos filhos com Raquel e Lia, Jacó também teve descendentes com Bila e Zilpa, a primeira era serva de Raquel e a segunda de Lia. A ideia de Jacó de se deitar com Bila partiu de Raquel, que estava desesperada para ter filhos e tomou a atitude para que de certa forma fosse a “responsável” por alguns dos herdeiros do marido.

Lia observou a atitude da irmã e fez o mesmo, cedendo Zilpa para o marido – A versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Simeão e Levi na Record

A dupla de irmãos apareceu em 2021 nas telinhas da Record com a novela Gênesis e em 2022 retorna ao canal com a reprise do folhetim em A Bíblia, novela que compila três produções bíblicas do canal.

Simeão foi interpretado por Igor Cotrim. O ator de 47 anos é de São Paulo e namora a também atriz Adriana Lessa. Na Record, Igor já atuou na novela Chamas da Vida (2008) e foi participante de A Fazenda 2.

Igor já atuou na TV Globo, em Sandy & Junior (1999 – 2002) e Mulheres Apaixonas (2003) e também esteve na novela Floribella, da Band.

O outro filho de Jacó com Lia, Levi, foi papel de Gustavo Rodrigues ator carioca de 45 anos de idade. O famoso soma trabalhos no teatro, cinema e TV e já havia pisado na Record antes. Em 2017, ele interpretou Sadraque em O Rico e Lázaro. Gustavo também atuou na Globo, ele esteve em Malhação (2009), A Diarista (2005) e Da Cor do Pecado (2004).

A novela A Bíblia deu início a sétima fase de Gênesis, que conta a história de José do Egito e os irmãos. O folhetim é exibido de segunda a sexta das 21h às 22h30 na Record TV.

