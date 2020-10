‘Sob Pressão’: estreia emociona e Marjorie Estiano é aclamada pela web

Primeiro episódio da nova temporada de ‘Sob Pressão’ foi exibido pela TV Globo ontem; tema central é o coronavírus no Brasil

A internet aplaudiu a estreia da nova temporada da série “Sob Pressão“, ontem, na TV Globo. O tema desta nova fase é o assunto comum de 2020: coronavírus. Os atores Marjorie Estiano e Júlio Andrade intepretam os médicos Carolina e Evandro, que agora terão que lidar com a pandemia no cotidiano do sistema de saúde.

“Sob Pressão” e o covid-19

A série, dirigida por Andrucha Waddington, preza pela realidade. Sendo assim, desde as temporadas anteriores, o enredo dos episódios é recheado de cenas impactantes para o público . Sobretudo ao tratar do trabalho na saúde pública do Brasil.

Agora, nesta nova temporada de “Sob Pressão“, chamada “Plantão Covid” ficou evidente a maneira pouco cuidadosa com que a pandemia de covid-19 foi tratada. Com isso, de um lado ficaram os pacientes e do outro, em plena linha de frente na batalha, os profissionais da saúde.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os dois episódios especiais mostram como a população foi afetada e a falta de segurança para quem trabalha no controle da pandemia .

A trama se passa entre os meses de abril e maio, quando o crescimento da doença iniciou e os hospitais de campanha foram abertos. Um desses foi especialmente construído nos Estúdios Globo.

Daí, os médicos interpretados por Marjorie Estiano e Júlio Andrade são convocados a trabalhar nesse espaço.

A série é baseada no livro “Sob Pressão: A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro”, de Marcio Maranhão .

Repercussão na internet

“Sob Pressão” vem do sucesso de três temporadas. O especial que trata da covid-19 foi esperado pelo público com bastante ansiedade.

E quem assistiu aprovou o conteúdo e a qualidade do produto. O sucesso das temporadas anteriores rendeu indicações e prêmios.

Marjorie Estiano foi indicada ao Emmy Internacional por protagonizar a médica Carolina Alencar . Agora, se depender da repercussão do público, nova indicação virá e, desta vez, acompanhada do prêmio.

Veja quais são as séries mais indicadas ao Emmy e onde assisti-las no Brasil.

Confira o que o público falou sobre a estreia da nova temporada de “Sob Pressão“:

é um crime Marjorie Estiano ainda não ter ganho um Emmy Internacional por Sob Pressão pic.twitter.com/TdnqsXVjXP — Séries TV Show BR 🎃 (@SeriesTWBZ) October 7, 2020

o emmy internacional que perdeu a oportunidade de ter marjorie estiano pic.twitter.com/bYaPqn3UyX — rafa (@rafaelkjls) October 7, 2020