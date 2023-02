Spoiler: Guerra morre em Travessia? O que vai acontecer após a explosão

O carro em que Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cassia Kis) estavam explodiu e agora a dupla terá que lutar pela vida. Será que eles irão sobreviver ou esse será o adeus da dupla na na novela Travessia? O futuro do empresário e da funcionária da construtora já está traçado.

Guerra morre na novela Travessia após explosão?

O estado de Guerra é grave na novela Travessia, mas o empresário terá sorte e escapará da morte. No entanto, Ari (Chay Suede) aproveitará o estado do sogro para conseguir enfiar suas garras.

Os resumos da TV Globo já adiantam que após o tratamento que receberá no hospital, Guerra irá acordar da sedação na próxima segunda-feira, capítulo do dia 6 de fevereiro. Porém, ele não estará completamente recuperado e ficará confuso. Ao receber a visita de Ari, ele acreditará que está na presença da filha Chiara (Jade Picon) e acabará revelando segredos que não deveria.

Durante a conversa, o empresária contará que guarda informações importantes em uma parede falsa no seu quarto. Ari então deixará o hospital e correrá para a casa de Guerra para conseguir o conteúdo escondido. Ele quase será flagrado por Diná, mas terá sorte e conseguirá pegar os documentos escondidos na parede de Guerra sem ser apanhado.

Guerra precisará fazer mais uma cirurgia depois disso e irá sobreviver novamente. Ari esconderá de Chiara que o pai da moça precisou de outra cirurgia e a situação causará intriga entre eles. Contudo, o maranhense justificará que está apenas preocupado com o estado da namorada.

Durante este tempo em que Guerra permanecerá no hospital, Ari agirá contra o sogro. Na parede do quarto do empresário, Ari terá encontrado folhas em branco assinadas pelo personagem de Humberto Martins. O mau-caráter então as usará para transferir as ações de Chiara para seu nome e fazer uma procuração lhe dando plenos poderes.

E como fica Cidália?

Assim como Guerra, Cidália também irá sobreviver. A assistente do ricaço na verdade estará bem melhor que ele, acordará antes e ainda sairá em breve do hospital.

A personagem de Cassia Kis irá despertar da sedação logo no capítulo deste sábado, 4 de fevereiro. Ari será o primeiro a ser informado pelo hospital sobre o estado de Cidália e ele esconderá a informação de todo mundo, para visitá-la sozinho.

Mesmo em estágio frágil, o sexto sentido da mulher ficará atento com Ari. Depois, ela conseguirá contatar Cotinha (Ana Lucia Torre) para pedir que Talita (Dandara Mariana) vá ao hospital, momento em que revelará suas suspeitas sobre o personagem de Chay Suede e pedirá ajuda para conseguir alguns documentos importantes de Guerra.

Cidália saíra do hospital no capítulo da próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, e passará algum tempo na casa de Cotinha sob os cuidados da amiga.

Acidente ou atentado?

Será comprovado nos próximos capítulos que a explosão no carro em que Cidália e Guerra estavam não foi acidente e sim um atentado. Um perito irá concluir uma avaliação e descobrirá que havia uma bomba-relógio no veículo.

Helo e Stenio (Alexandre Nero) ficarão desconfiados de Moretti (Rodrigo Lombardi) e a policial colocará uma escuta no celular do mau-caráter para tentar captar qualquer informação importante sobre o caso.

Veja como foi a explosão: