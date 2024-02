Spoiler: quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2024

Quem ganhou o The Masked Singer Brasil foi o bode, interpretado pelo ator Silvero Pereira. A final do programa apresentado por Ivete Sangalo já está gravada e vai ao ar no dia 7 de abril, mas antecipamos como foi o encerramento da quarta temporada do programa da Rede Globo.

A informação foi divulgada pela jornalista Carol Bitterncourt, do Notícias da TV.

Ganhador do The Masked Singer 2024

Nome especulado desde o início da atração, o ator Silvero Pereira foi quem deu a vida ao personagem do Bode, o grande campeão da atração. A disputa da final teve a cantora Ludmillah dos Anjos, fantasiada de Preguiça, e Evelyn Castro, a sereia, que conquistaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Em quarto lugar ficou Luiza Posse, fantasiada de MC Porquinha. Além do título, a vencedora da edição leva um prêmio de R$ 100 mil em dinheiro.

Quem já foi desmascarado?

1º desmascarado foi o Louro Mané - já no primeiro episódio ele foi descoberto. O companheiro de Ana Maria Braga estava fantasiado de ETzinho.

2º desmascarado foi Popó Freitas - o pugilista estava mascarado de Chimarrão e surpreendeu o público. O atleta de 48 anos ficou emocionado.

3º desmascarado foi o Supla - o "papito" estava vestido de Livro, mas acabou saindo na terceira apresentação. Parte dos jurados acertaram que seria ele.

4º desmascarado foi o Karol Conká - a cantora e ex-bbb estava fantasiada de Trevo da Sorte, mas ela acabou saindo no começo da atração.

5º desmascarado foi Diogo Almeida - último eliminado até agora, o ator estava fantasiado de relógio Cuco.

