Steve morre em Stranger Things 4 após voltar ao mundo invertido?

A última parte de Stranger Things da Netflix chegou e, enquanto os fãs assistem à 4ª Temporada Parte 1 com entusiasmo e apreensão, todos estão se perguntando quais personagens (se houver) morrerão nesta temporada. Um dos favorito dos fãs, Steve Harrington (Joe Keery), tem partido corações desde a primeira temporada, mas agora, o público está preocupado. Steve morre em Stranger Things 4? Aqui está o que sabemos.

Steve morre em Stranger Things 4?

Não, Steve Harrington sobrevive aos eventos da temporada 4 de Stranger Things, parte 1. Embora valha a pena notar que sua morte em potencial foi provocada em grande parte no final da temporada.

Mergulhando em spoilers, o capítulo seis da quarta temporada – intitulado The Dive – vê Steve encarregado de entrar no Upside Down para rastrear Vecna, que está na versão Upside Down da casa de Victor Creel.

Para entrar, Steve tem que usar suas habilidades de natação para descer até o fundo do lago, onde encontra o portão para o reino de Vecna. Infelizmente, ele é sugado pelo portal e chega do outro lado, onde é impiedosamente atacado por criaturas do Mundo Invertido.

O episódio termina em um cliffhanger, quando o público é deixado para assistir Steve sendo bicado por inimigos parecidos com morcegos.

Felizmente, Nancy, Eddie e Robin são capazes de mergulhar atrás dele e salvar sua vida com sucesso no início do final da parte 1 da quarta temporada. Salvo ou não, ele ainda está incrivelmente ferido e resta-nos contemplar se ele encontrará sua morte antes que a parcela termine.

Avanço rápido e a turma começa a viajar de volta ao seu próprio mundo graças à ajuda de Dustin e dos outros. Eddie e Robin conseguem escapar, enquanto Steve opta por ir por último.

Nancy, por outro lado, é interceptada por Vecna ​​quando ela tenta escapar e é confrontada pela entidade intimidadora na piscina onde sua amiga Barb morreu anteriormente.

Essa é a última vez que vemos Nancy e Steve, então teremos que ver o destino deles quando na segunda parte 4ª temporada, prevista para julho.

