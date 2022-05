‘Stranger Things 4’ começará com um salto no tempo – veja uma linha do tempo completa das temporadas do programa aqui

As três primeiras temporadas de “Stranger Things” da Netflix acontecem ao longo de quase dois anos, indo de 1983 a 1985. Enquanto as crianças mais novas do programa começam na sétima série, quando a terceira temporada termina eles devem estar no ensino médio. Mas em que ano se passa Stranger Things 4 temporada?

Não é segredo que a série da Netflix – que está no ar desde 2016 – se passa nos anos 80. O senso de moda de Eleven ( Milla Bobby Brown ) na terceira temporada é certamente prova disso. Tantos scrunchies, rabos de cavalo e padrões de design kitsch de Memphis.

Mas considerando que a série está no ar há seis anos, os fãs estão se perguntando em que ano a quarta temporada acontece. (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink) e Eleven pararam no final da 3ª temporada, intitulado “Capítulo Oito: A Batalha de Starcourt”.

Afinal, em que ano se passa Stranger Things 4 temporada que estreou em 2022

A nova sinopse divulgada pela Netflix diz que a quarta temporada de Stranger Things avança no tempo para 1986.

“Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins”, diz a sinopse. “Lutando com as consequências, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e navegar pelas complexidades do ensino médio não tornou as coisas mais fáceis.”

A Batalha de Starcourt aconteceu no final da terceira temporada, que seria por volta de 4 de julho de 1985.

Assim, um salto de seis meses nos coloca em janeiro de 1986, com todos os adolescentes mais jovens de “Stranger Things” ainda calouros no ensino médio.

