Sumaya de O Clone hoje: como está a atriz Carolina Macieira?

Uma das atrizes mais jovens do set de O Clone, Carolina Macieira marcou presença no núcleo mulçumano da novela. Na época em que o folhetim de Gloria Perez estreou, a garota tinha 12 anos de idade, como está a Sumaya de O Clone hoje após 20 anos? Confira!

Como está a Sumaya da novela O Clone hoje?

Carolina Macieira, conhecida como “Sumaya da novela O Clone”, está afastada da televisão desde 2015. A jovem deixou a carreira de atriz de lado e passou a se dedicar a sua paixão na biologia e a família. Casada com o engenheiro Gabriel Barbosa, ela teve duas filhas, Luísa e Julia. Atualmente, Carolina mantém sua vida pessoal privada e longe dos holofotes, no Instagram a eterna Sumaya da novela O Clone mantém uma conta fechada com poucos seguidores.

Poucos anos após o fim de O Clone, que foi finalizada em junho de 2002, Carolina foi uma personagem de destaque em outra novela de Gloria Perez. A carioca interpretou Maria da Penha em 2005 no folhetim América.

Após este trabalho, ainda muito jovem na época, a Sumaya de O Clone resolveu prestar o vestibular. Ela passou no curso que queria e se tornou bióloga. Em entrevista ao Extra, pouco depois do nascimento da primeira filha, em 2013, ela contou que pretendia focar em especializações na área.

De 2014 a 2015, depois de cerca de 10 anos afastada dos trabalhos de atriz, Carolina Macieira foi convidada para participar de Malhação: Sonhos. Ela interpretou Ana e foi convidada para o papel principalmente pela semelhança física com a atriz Bruna Hamu, que interpretava Bianca, filha de Ana. Após este trabalho, Sumaya da novela O Clone não atuou mais.

Na época em que estava nos holofotes com a novela América, a atriz sofreu um acidente de carro e precisou de cirurgia por causa de uma fratura na perna. Ao Extra, a moça revelou que ficou sem andar durante dois meses e precisou usar uma cadeira de rodas. Mas Carolina conseguiu se recuperar e não ficou com nenhuma sequela ou cicatriz do acidente.

Como assistir O Clone?

Para assistir Sumaya em O Clone hoje em dia e matar a saudade, você pode acompanhar de segunda a sexta na TV Globo, depois da Sessão da Tarde. Os capítulos começam a exibição de 16h40. É possível também assistir a novela pela aba “Agora na TV” de graça na Globoplay. Aos que preferem acessar o catálogo da Globoplay e assistir a qualquer hora ou lugar, esta opção é disponibilizada apenas para assinantes.

Relembre a abertura da novela:

