Filmes da Sessão da Tarde da semana: programação de 6/12 a 10/12

A partir desta semana, a Sessão da Tarde começa a ser exibida em um novo horário, logo após a reprise da novela O Cravo e a Rosa, às 15h20. Anote a programação dos filmes que serão exibidos entre 6 e 10 dezembro na Globo nos próximos dias.

Segunda-feira, 6 de dezembro – Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme animado Rio 2 (2014). Na segunda parte da aventura, as araras Blu e Jade vivem felizes com seus filhotes no Rio de Janeiro. Enquanto isso, seus donos Túlio e Linda encontram uma ararinha azul na Amazônia, o que pode significar que Blu e sua família não sejam os últimos da espécie. Eles decidem viajar até a floresta amazônica, mas vão encontrar Nigel, um velho inimigo.

Título Original: Rio 2

Direção: Carlos Saldanha

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h20

Terça-feira, 7 de dezembro – A Pantera Cor de Rosa 2

Na terça-feira, a Globo exibe A Pantera Cor de Rosa 2 (2009). No longa, os maiores tesouros do mundo, incluindo o diamante Pantera Cor de Rosa são roubados. Clouseau e seu amigo, o detetive atrapalhado Ponton, ficam responsáveis por encontrar o ladrão.

Título Original: The Pink Panther 2

Elenco: Alfred Molina, Andy Garcia, Emily Mortimer, Jean Reno, Steve Martin, Yuki Matsuzaki

Direção: Harald Zwart

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Horário: 15h15

Quarta-feira, 8 de dezembro – Sessão da tarde da semana

Na quarta, é a vez de Depois da Terra (2013). Durante uma viagem espacial, Cypher e o filho Kitai são surpreendidos por uma chuva de asteroides e são forçados a pousar na Terra, que não é habitada por humanos há mil anos. Cypher fica ferido e corre risco de morte, fazendo com que Kitai enfrente grandes perigos para encontrar água, comida e o sinalizador, objeto que irá ajudá-los a voltar para casa.

Título Original: After Earth

Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith

Direção: M. Night Shyamalan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Horário: 15h15

Quinta-feira, 9 de dezembro – Fazenda dos Cisnes

Em Fazenda dos Cisnes (2015), Peter é um pai viúvo que cuida sozinho de três filhos. Suas crianças salvam filhotes de cisnes da morte e isso faz com que eles conheçam Jennie, uma antipática ornitóloga que se envolve com o rapaz.

Título Original: Away And Back

Elenco Maggie: Elisabe Jones, Minka Kelly, Jason Lee, Jaren Lewison, Corner Paton

Direção: Jeff Bleckner

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática

Horário: 15h15

Sexta-feira, 10 de dezembro -Sessão da tarde da semana

Para fechar a semana, a emissora exibe Os Parças 2 (2019). A comédia conta a história de Romeu, um rapaz que precisa de dinheiro para fugir do país antes que China saia da cadeia e busque vingança contra ele. Toinho, Ray Van e Pilôra tentam ajudá-lo e montam uma colônia de férias, mas que precisa competir com um estabelecimento vizinho bem mais requintado.

Título Original: Os Parças 2

Elenco: Tirullipa, Tom Cavalcante, Bruno De Luca, Whindersson Nunes

Direção: Cris D’amato

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Horário: 15h15

