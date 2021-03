Supercine de hoje (06/03): Globo vai passar Sex and the City

Após o programa Altas Horas, o Supercine de hoje, sábado, dia 06/03, vai exibir o filme “Sex and City”, protagonizado pelas estrelas Cynthia Nixon, Kim Cattrall, Kristin Davis e Sarah Jessica Parker a partir da 00h15 (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 2h31.

Qual o filme do Supercine de hoje?

A TV Globo vai exibir Sex and City no Supercine de hoje (06/03). O filme conta a história de 4 amigas, sobretudo, inseparáveis. Carrie está prestes a se casar, e Samantha, Charlotte e Miranda também largaram a vida de solteironas. No entanto, quando o final feliz não chega, a amizade é a única coisa com a qual podem contar.

Assim, do quarteto central de Miranda, Carrie, Samantha e Charlotte aos namorados como Big e Aidan, essas jovens de 30 e 40 anos navegam por obstáculos e triunfos românticos e profissionais nos círculos de elite de Manhattan.

Sobre o filme do Supercine de hoje:

Título Original Sex And The City

Elenco Chris Noth;Cynthia Nixon;Jennifer Hudson;Kim Cattrall;Kristin Davis;Sarah Jessica Parker

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Então, assista ao trailer do filme exibido no Supercine de hoje:

Que horas começa o filme?

O Supercine começa após o programa apresentado por Serginho Groisman chegar ao fim. Para assistir Sex and City no Supercine de hoje, coloque no canal Globo a partir da 01h15 (horário de Brasília). Além disso, o longa também será exibido de graça deplo Globoplay. Enfim, bom filme.

