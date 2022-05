Tadeu é filho de Zé Leôncio? Filó faz confissão a Zé Leôncio

Tadeu (José Loreto) tem reclamado do jeito que José Leôncio (Marcos Palmeira) se dirige a ele. O rapaz se queixa constantemente para Filó (Dira Paes) que o fazendeiro não olha para ele do mesmo jeito que olha para Jove (Jesuíta Barbosa). No final da novela, ele irá descobrir a verdade sobre seu pai. Afinal, Tadeu é filho de Zé Leôncio?

Tadeu é filho de Zé Leôncio?

Tadeu não é filho de Zé Leôncio. No final da novela, será revelado que Filó mentiu sobre a paternidade do rapaz e que ele não é filho biológico do fazendeiro.

E Filó ficará chocada ao saber que Zé já sabia de tudo, mas nunca teve a coragem de dizer a verdade. “Eu cuido do Tadeu desde de pititico”, diz o rei do gado. “Mas porque você sabendo de tudo todos esses anos nunca me falou nada?”, questiona Filó. “No fundo, eu queria mesmo que ele fosse meu filho”, responde o fazendeiro.

“Você é o único pai que ele teve, Zé. O que me preocupa é o jeito que, às vezes, você fala com ele. Morro de medo que meu Tadeuzinho descubra que você não é o pai dele”, continua Filó.

Tadeu fica desolado ao ouvir a conversa de Filó e Zé Leôncio e resolve fugir da fazenda. “Bem que eu desconfiava, me enganaram a vida inteira. Mentiram a vida inteira, que ‘diacho’. Vou picar a mula daqui, vou deitar o cabelo nesse mundo de meu Deus e nunca mais vão ouvir falar de mim”, diz o rapaz.

No meio do caminho, ele encontra o Velho do Rio (Osmar Prado). A entidade consola o jovem e diz que apesar de não ter vínculo de sangue, Zé Leôncio sempre será o único pai que ele teve.

Tadeu então decide voltar para a fazenda. Ele termina a novela administrando o negócio da família ao lado dos irmãos Jove e José Lucas de Nada (Irandhir Santos), e fica com Zefa (Paula Barbosa).

José Leôncio se casa com Filó?

José Leôncio enfim se casa com Filó na reta final de Pantanal. O casal está junto desde quando Madeleine (Karine Teles) foi embora da fazenda na primeira fase da novela, mas o rei do gado nunca assumiu de fato o relacionamento com a mãe de Tadeu. Além disso, a própria mulher se diz ser apenas uma empregada da casa e que a esposa oficial de Zé é a carioca.

É somente quando a novela está chegando ao fim que Filó e Zé Leôncio assumem o compromisso oficialmente e se casam. No entanto, pouco tempo depois do casamento, o rei do gado sofre um infarto e morre. É então que sua alma se encontra com o Velho do Rio, que revela ser o velho Joventino.

A novela termina com Zé Leôncio assumindo o papel da entidade, ficando responsável por cuidar das riquezas do Pantanal e de sua família. Enquanto isso, seus filhos assumem seus negócios, principalmente Jove, que se torna um verdadeiro peão.

