Tadeu morre em Pantanal? Peão tem final surpreendente

Tadeu morre em Pantanal? Essa é uma das dúvidas do público, já que o personagem se envolve em brigas, comitivas e longas jornadas de avião ao longo da trama. Os fãs do peão podem ficar tranquilos, já que ele deve ter um final feliz ao lado de Zefa (Paula Barbosa).

Tadeu morre em Pantanal?

Tadeu morre em Pantanal? O rapaz não terá um destino trágico. Ele irá se casar com Zefa nos capítulos finais da novela e terá um final feliz ao lado da empregada de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

O peão ainda passará por alguns altos e baixos ao longo da novela. Em um primeiro momento, ele se apaixonou por Guta (Julia Dalavia). Os dois começaram a namorar, mas as diferenças sociais e culturais entre eles começam a afastá-lo. Além disso, Tenório (Murilo Benício) tenta forçar um casamento entre os pombinhos para que sua filha possa herdar parte da fortuna de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Guta vai desistir do casamento com o namorado por perceber que não ama o rapaz de verdade. Ela decidirá ir embora do Pantanal após o drama amoroso, mas desistirá da ideia quando Marcelo (Lucas Leto) chegar na fazenda de seu pai.

Com Guta e Marcelo cada vez mais próximos, não haverá mais chances para uma possível volta do relacionamento com Tadeu.

Qual o final de Tadeu?

O final de Tadeu é ao lado de Zefa. A empregada já vem demonstrando interesse no peão e ficou incomodada quando o rapaz e Guta reataram o relacionamento.

Mais adiante da trama, Zefa pedirá para que Maria Bruaca leve-a em uma roda de viola para que ela possa se aproximar de Tadeu – e o plano dá certo. Desiludido após ter sido chutado por Guta, o peão se entrega ao amor da moça.

Os dois se casam em uma cerimônia que será realizada na fazenda de José Leôncio. Na mesma celebração, Guta se casará com Marcelo após os dois descobrirem que não são meios-irmãos.

Tadeu é filho de José Leôncio?

Tadeu não é filho de José Leôncio. A revelação será feita por Filó (Dira Paes) nos próximos capítulos da trama. A conversa acontecerá após Guta brigar com a família do rapaz. Ela questionará se Tadeu é mesmo filho do fazendeiro, já que os dois não se parecem. Filó ficará revoltada com a filha de Tenório (Murilo Benício) e deixará o local acompanhada de Tadeu.

O filho começa a cobrar por explicações da mãe. “Eu nunca lhe menti em toda minha vida, filho!”, dirá Filó. “Eu sô filho do pai ou num sô, mãe? Eu quero sabê a verdade!”, insistirá Tadeu.

“Se ocê qué a verdade, Tadeu… A verdade é que ocê num é filho dele! Mas ocê sarvô a vida dele!” , entregará ela. Chocado, o rapaz perguntará o motivo. “Porque o teu pai tinha perdido a vontade de vivê quâno a dona Madalena levô o Joventino daqui. Foi só por isso que eu confessei que ocê era filho dele…”, explicará Filó.

Na versão original da novela, a revelação só aconteceu na reta final e de forma diferente. Tadeu descobre que não é filho de Zé após ouvir uma conversa entre a mãe e o fazendeiro.

Ele fica revoltado e decide ir embora da fazenda por se sentir enganado. É então que ele encontra o Velho do Rio (Osmar Prado) na mata, que o convence a voltar para casa e diz que, apesar dos dois não terem laços sanguíneos, Zé sempre foi o único pai que Tadeu teve.

