Marcelo e Guta Pantanal: como será o reencontro do casal

Marcelo e Guta Pantanal viveram um breve romance quando a jovem ainda morava em São Paulo, mas após a moça descobrir que eles tem o mesmo pai, tudo foi por água abaixo. Nos próximos capítulos do remake da TV Globo, o rapaz irá se mudar para o pantanal e viverá sob o mesmo teto que a filha de Tenório, o que colocará a dupla em uma situação complicada.

Marcelo e Guta Pantanal vão se reencontrar em Mato Grosso do Sul

Nos próximos capítulos da versão de 2022, Guta irá terminar seu noivado com Tadeu. Pouco depois, ela vai decidir retomar sua vida em São Paulo e vai fazer as malas para ir embora. Porém, antes de deixar o estado de Mato Grosso do Sul, a jovem dará de cara com Marcelo e desistirá da viagem.

O encontro da dupla acontecerá na fazenda de Tenório. Guta estará prestes a deixar a casa dos pais, quando Tenório chegará com o rapaz. O personagem de Murilo Benício vai se explicar para Maria Bruaca por ter levado o filho de outra mulher para seu lar, quando Guta vai aparecer na sala. A jovem dará de cara com Marcelo e ficará em choque.

Para Marcelo, o momento não será tão surpreendente. O rapaz descobriu que a jovem Guta por quem se apaixonou – e depois foi largado sem explicação é sua meia-irmã – ao escutar uma conversa escondida entre Zuleica e Tenório. O rapaz vai se mudar de São Paulo para o pantanal já sabendo que vai esbarrar na jovem.

Guta vai desistir da viagem de volta para São Paulo e ficará feliz com a presença de Marcelo na fazenda, mas não por muito tempo. A filha de Tenório tentará resistir aos encantos de Marcelo, mas depois perceberá que o melhor a fazer é se afastar do rapaz antes que seja tarde demais.

Porém, novamente a filha de Maria Bruaca estará com as malas prontas e então desistirá da viagem. A jovem vai decidir permanecer no pantanal quando for revelado que ela e Marcelo não são irmãos de verdade. Assim, os dois darão início a um romance escondido.

De acordo com os resumos da TV Globo, o reencontro de Marcelo e Guta Pantanal vai acontecer no dia capítulo do dia 28 de junho, uma terça-feira. Relembre como foi o primeiro encontro de Guta e Marcelo em São Paulo a partir dos 6 minutos de vídeo:

Como Marcelo e Guta vão descobrir que não são irmãos?

Na versão original da Manchete, Marcelo e Guta Pantanal descobrem que não são irmãos de verdade porque Zuleica resolve contar a verdade para eles. Por enquanto, nada indica que isso será diferente no remake da Globo.

Nas cenas originais, Zuleica se sente culpada pelo sofrimento do casal e resolve tirar um peso das costas. A mulher primeiro revela que eles podem se relacionar, pois não são irmãos. Porém, deixa uma pulga atrás da orelha da dupla, que deseja saber mais detalhes.

Depois de muitos pedidos, principalmente por parte de Marcelo que diz ter direito a descobrir quem é o verdadeiro pai, Zuleica resolve contar a verdade completa. A mulher revela que foi estuprada por um militar durante um protesto contra a ditadura e que não sabe quem era o homem.

Algo que irá mudar em 2022, segundo Patrícia Kogut do O Globo, será o autor do crime. De acordo com as informações publicadas até agora, nesta versão Zuleica terá sido estuprada por um médico que trabalhava com ela em um hospital.

Por que Zuleica mentiu para Tenório?

Durante a revelação que Marcela e Guta Pantanal não são irmãos da versão original, Zuleica também conta que decidiu mentir para Tenório, pois viu que ele estava feliz por pai e ainda por cima de um menino. Quando Marcelo nasceu, Maria Bruaca ainda não havia dado luz a Guta e Tenório experimentava a paternidade pela primeira vez.

A notícia de que a esposa de Tenório estaria a espera de uma criança aconteceu pouco depois do nascimento de Marcelo, quando Tenório já havia decidido que ia terminar com a mulher e ficaria de vez com Zuleica. Por conta da gravidez, Tenório desistiu da separação, continuou com Bruaca e manteve sua relação com Zuleica escondida.

No final da novela, ele não fica com nenhuma das duas, já que morre. O vilão é assassinado por Alcides, que buscava vingança por ter sido castrado pelo rival. Maria Bruaca vai embora com Alcides e Zuleica fica sozinha.

Marcelo e Guta vão se casar no final da novela

Marcelo e Guta em Pantanal não são irmãos e por isso poderão ficar juntos em paz na novela. O casal terá um filho e mais tarde, vão se casar. Porém, a cerimônia que une os dois nos laços do matrimônio acontecerá de surpresa, tudo orquestrado por Zuleica.

Se nada mudar entre a versão de 1990 e o remake, no último capítulo da trama, Zuleica conversará com o padre que vai realizar a união de Filó e José Leôncio e Tadeu e Zefa. A segunda mulher de Tenório então combinará também a união de seu filho com Guta para o mesmo dia.

Quando o casamento estiver no início, Guta e Marcelo serão chamados pelo padre no altar logo após a entrada de José Leôncio e Filó. Os dois ficarão surpresos com a proposta e Zuleica os incentivará a irem para o palco. A dupla vai aceitar e deixará o posto de convidados do casamento para noivos. Em seguida, Tadeu e Zefa também vão entrar e então a cerimônia irá começar.

Os dois se casam e celebram juntos aos demais noivos da festa. Nas últimas cenas do casal, eles comemoram a união e Marcelo promete que levará a amada até o Sarandi, no Paraná, para visitar a mãe, Maria Bruaca, que se mudou com Alcides.

