Guta e Tadeu vão casar na novela Pantanal?

Desde que Tenório (Murilo Benício) tenta fazer com que sua filha fique noiva, a web especula se Guta e Tadeu vão casar. Os dois vão reatar o namoro nos próximos capítulos e aceitarão subir ao altar, mas agora serão os pais do rapaz que vão se opor a união.

Guta e Tadeu vão casar? Famílias ficarão furiosas

Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) não vão se casar na novela Pantanal. Os jovens até vão aceitar celebrar a união oficialmente em um primeiro momento, mas logo a relação irá por água abaixo de novo.

No capítulo de quarta-feira (22), o casal terá uma conversa reveladora em que a moça contará para Tadeu sobre sua relação com Marcelo (Lucas Leto) e que ele é o seu meio-irmão. Depois de muita conversa, os pombinhos vão se beijar e protagonizar cenas quentes no rio. Por ora, o namoro dos dois está de volta.

Quem não vai gostar nada da volta de relação será José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes). Eles vão deixar claro para Tenório que reprovam o namoro do filho – o fazendeiro e a cozinheira acreditam que Guta não gosta de Tadeu de verdade e que ela e sua família estão manipulando o peão.

Apesar do conflito, os jovens vão decidir se casar. José Leôncio brigará feio com o filho e o questionará se ele acha que Guta ama ele de verdade. Revoltado com o pai, o peão decidirá cortar os laços com a família e ir embora da fazenda.

A decisão de Guta de se casar com Tadeu vai durar pouco. No capítulo de sexta-feira, 24, a jovem vai informar ao seus pais que não vai mais se unir ao peão. Ela cairá na real e dirá para Tenório e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que não acha justa se casar sem amor.

Obviamente Tenório ficará furioso com a filha, pois queria que ela ficasse com o rapaz para herdar parte da sua herança. O relacionamento de Guta e Tadeu termina de vez no capítulo de segunda-feira, 27.

Guta vai embora do Pantanal?

Depois da desilusão amorosa e a exibição do desfecho se Guta e Tadeu vão casar ou não, a filha de Tenório decidirá ir embora do Pantanal. No entanto, ela será surpreendida com a chegada de Marcelo na fazenda de seu pai. A jovem fica extremamente feliz ao ver o rapaz e decide ficar na região pantaneira.

Os dois vão começar a ficar cada vez mais próximos. Eles irão conversar sobre a situação de suas famílias e o fato de serem irmãos. E mais: Guta irá contar para Marcelo que o pai deles é um grileiro e suspeita de que Juma (Alanis Guillen) e Alcides (Juliano Cazarré) saibam mais de Tenório do que eles.

Ao longo das próximas semanas, os dois vão voltar a se envolver mesmo sabendo que o relacionamento é incestuoso.

Qual o final de Guta e Marcelo? A jovem vai engravidar do namorado mais adiante da novela. Desesperada, ela pensará em fugir da fazenda para conseguir ter o bebê longe de julgamentos. Diante da gravidez da garota, Zuleica (Aline Borges) confessará que o rapaz não é filho do vilão, mas de outra relação. Sendo assim, Guta e Marcelo não são meios-irmãos e ficam livres para ficarem juntos.

E Tadeu? O peão fica com Zefa (Paula Barbosa) no final da novela. Na primeira versão da novela, a moça viveu um conflito consigo mesma por ser muito religiosa e por achar que transar com um homem antes do casamento é pecado. Os dois conseguem superar as diferenças cultuais e se casam nos capítulos finais do folhetim.

Agora que você já sabe se Guta e Tadeu vão casar, leia também: Jornalista em Pantanal chega para dar um golpe em Zé Lucas

+ Filhos do Tenório Pantanal 1990: quem interpretou os três rapazes?