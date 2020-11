Tela Quente de hoje (2): Globo vai passar o filme 'Corra'

Após a novela ‘A Força do Querer’, a Globo vai passar na Tela Quente de hoje (2) o filme ‘Corra’, a partir das 23h (horário de Brasília).

“Corra!”, um filme de terror que tem o racismo como tema principal, levou quatro indicações ao Oscar, incluindo filme, diretor para Jordan Peele e ator para Daniel Kaluuya. Aliás, o longa levou o troféu de “Melhor roteiro Original” e “Melhor ator!

Filme da ‘Tela Quente’ de hoje (2):

Chris é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose. A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.

O filme, denominado por muitos como um dos melhores suspenses da década, teve quatro indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original, tendo faturado o último título.

Estrelado por Caleb Landry Jones (X-Men), Stephen Root (Onde os Fracos Não Têm Vez), Milton “Lil Rel” Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson e Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton – A História do N.W.A), o filme vem colecionando fãs assíduos por onde passa. Não perca a chance de conhecer esse thriller provocativo e extremamente atual!

Título Original Get Out

Elenco Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford

Direção Jordan Peele

Nacionalidade Americana

Gênero Suspense

https://www.youtube.com/watch?v=mDGV5UucTu8