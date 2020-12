Tela Quente de hoje (21/11): Globo exibe ‘Extraordinário’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda, dia 21/12, vai exibir o filme “Extraordinário”, com Julia Roberts. O filme tem uma duração original total de 1h53. A Globo vai passar o filme às 22h55.

Baseado no best-seller do New York Times, Wonder conta a história inspiradora e comovente de August Pullman. Saiba mais sobre o filme da Tela Quente de hoje.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

O filme da Tela Quente de hoje conta a história de Auggie Pullman, um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele frequentará pela primeira vez uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.

Nascido com diferenças faciais que, até agora, o impediam de frequentar uma escola regular, Auggie se torna o mais improvável dos heróis ao entrar na quinta série local. Enquanto sua família, seus novos colegas de classe e a comunidade em geral lutam para encontrar sua compaixão e aceitação, a jornada extraordinária de Auggie irá uni-los e provar que você não pode se misturar quando nasceu para se destacar.

Quando ele entra na quinta série, seus pais, interpretados por Julia Roberts e Owen Wilson, decidem que ele deve estudar em uma escola pública primária. Enquanto seguimos Auggie se adaptando a sua nova situação, o filme muda de perspectiva para incluir sua irmã, o namorado dela, os colegas de classe de Auggie e muito mais.

Mais informações sobre o filme da Tela Quente de hoje.

Título Original Wonder

Elenco Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela VidovicDireção Stephen Chbosky

Nacionalidade Americana

Gênero Drama

Assista ao trailler do filme:

