Um Príncipe em Nova York 2: confira as primeiras imagens do clássico

do Um Príncipe em Nova York certamente é um dos maiores sucessos da carreira do comediante e ator Eddie Murphy. Lançado em 1988, o filme levantou mais de US$ 350 milhões em seu lançamento. Como resultado, uma legião de fãs do filme e de Murphy sempre pediram uma continuação do filme. E, finalmente, isso acontecerá após 33 anos.

Saiba mais sobre o enredo de Um Príncipe em Nova York 2 e confira as primeiras imagens divulgadas para o filme.

Qual é o enredo de Um Príncipe em Nova York 2?

Fazer um roteiro para a continuação de um filme tão icônico pode ser um enorme desafio, mas parece que Um Príncipe em Nova York 2 não decepcionará nesse quesito. Conforme divulgado pela Paramount Pictures, o enredo que “se passa após os eventos do primeiro filme, retratam o Príncipe Akeem Joffer( Eddie Murphy) prestes a tornar-se o Rei de Zamunda.” Contudo, o personagem de Murphy descobre que possui um filho nos Estados Unidos e, como último pedido de seu pai, deve retornar a Nova York para buscar seu filho e torná-lo príncipe.

Além de Eddie Murphy, retornarão aos seus papéis originais os atores Arsenio Hall (Semmi), James Earl Jones (Rei Jaffe Joffer) e Shari Headley (Lisa McDowell). Contudo, apesar do retorno dos atores, John Landis não retornará ao papel de diretor do longa. O substituto escolhido é Craig Brewer, que recentemente trabalhou com Murphy em seu projeto “Meu Nome é Dolemite”.

Quando será lançada a continuação?

Junto com a divulgação das imagens de Um Príncipe em Nova York 2, a Amazon Studios e a Paramount Pictures divulgaram que o filme será lançado no dia 5 de março. O filme estará disponível para assistir na Amazon Prime Video, mas também terá lançamento no cinema em alguns países.

Surpreendentemente, a Paramount vendeu o filme por US$ 125 milhões à Amazon. A venda do filme foi motivada pelas incertezas geradas pela pandemia do coronavírus; um lançamento exclusivo em salas de cinema poderia tornar Um Príncipe em Nova York 2 um fiasco de bilheterias.

Confira as primeiras imagens do novo filme

Os estúdios ainda não divulgaram um trailer de Um Príncipe em Nova York 2, mas publicaram para imprensa algumas imagens oficiais do filme. Confira abaixo as principais imagens da continuação estrelando Eddie Murphy e Arsenio Hall:

Retorno de membros importantes

A dupla do filme original, Eddie Murphy e Arsenio Hall, voltará a Nova York em busca do filho perdido de Akeem Joffer.

Retorno de James Earl Jones como rei

James Earl Jones volta a interpretar o filme, mas sua aparição deve ser breve, uma vez que seu personagem estará em seu leito de morte.

Filho como resultado de Um Príncipe em Nova York

No filme, o personagem de Eddie Murphy já terá uma família estabelecida no reino de Zamunda, contudo descobrirá que possui um herdeiro desconhecido.

Eddie Murphy em mais de um papel

Assim como no filme original, Eddie Murphy voltará a interpretar múltiplos personagens; na imagem divulgada acima, vemos a barbearia de volta, onde acontecem algumas das cenas mais engraçadas de Um Príncipe em Nova York. Certamente, Eddie Murphy arrancará muitas risadas novamente.

