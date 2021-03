Tela Quente de hoje (22/03) exibe ‘O Falcão Manteiga de Amendoim’

Nesta segunda-feira (22/03), após a exibição do reality Big Brother Brasil 2021, o filme escolhido para exibir na Tela Quente de hoje foi “O Falcão Manteiga de Amendoim”, com os atores Shia LaBeouf, Zack Gottsagen e Dakota Johnson. O longa lançado em 2019 conta a emocionante trajetória de um rapaz de síndrome de down, que foge do centro de acolhimento onde vive.

O filme independente vai ser exibido na tela da Globo a partir das 23h40 (horário de Brasília), e tem como duração total 1h37 minutos. “O Falcão Manteiga de Amendoim” foi um grande sucesso nas bilheterias, e arrecadou mais de US$ 23 milhões.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A trama de “O Falcão Manteiga de Amendoim” traz como protagonista um ator com síndrome de down, que na história decide ir embora da residência de acolhimento onde vive. Determinado em se aventurar, Zak se inscreve em uma escola profissional de luta livre e acaba conhecendo Tyler, um rapaz rebelde, mas que se torna um grande companheiro.

Zak e Tyler partem para uma aventura, e assim conhecem Eleanor, uma mulher que trabalha na clínica da qual Zak fugiu. Com intuito de levar de volta o rapaz com síndrome de down, ela se depara com um grande dilema: apoiar sua liberdade ou não. O longa, gravado na Carolina do Sul dos Estados Unidos, foi lançado no Festival de Londres 2019.

Ficha técnica do filme:

Título Original: Peanut Butter Falcon

Peanut Butter Falcon Direção: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Roteiro: Tyler Nilson, Michael Schwartz

País: EUA

Gênero: Comédia/Aventura

Ano de Lançamento: 2019

Elenco do filme da Tela Quente de hoje:

Shia LaBeouf como Tyler

como Tyler Zack Gottsagen como Zak

como Zak Dakota Johnson como Eleanor

como Eleanor John Hawkes como Duncan

como Duncan Bruce Dern como Carl

como Carl Jon Bernthal como Mark

como Mark Thomas Haden Church como Clint / The Salt Water Redneck

como Clint / The Salt Water Redneck Yelawolf como Ratboy

como Ratboy Mick Foley como Jacob, o árbitro da luta de Zak e Sam

como Jacob, o árbitro da luta de Zak e Sam Jake “The Snake” Roberts como Sam

como Sam Dylan Odom como lutador

Veja o trailer