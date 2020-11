Tela Quente de hoje (23/11/2020): Globo exibe ‘Bacurau’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 30/11, vai exibir o filme brasileiro “Bacurau“, com Sônia Braga. O filme tem uma duração original total de 2h12. A Globo vai passar o filme às 22h55.

Bacurau, que começou a ser idealizado pelos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles em 2009, se passa no sertão nordestino em um futuro não muito distante. Ainda que não aconteça na atualidade, o longa retrata o Brasil contemporâneo ao abordar temas como xenofobia, pobreza e violência com o uso de armas.

Bacurau, um pequeno assentamento no remoto sertão do Brasil, é abalado pela morte de sua matriarca idosa. Mas algo estranho está acontecendo na aldeia e há pouco tempo para luto. O abastecimento de água foi interrompido, os animais estão correndo pelas ruas e caixões vazios estão aparecendo na beira da estrada. Uma manhã, os aldeões acordam e descobrem que o local desapareceu completamente dos mapas de satélite. Sob a ameaça de um inimigo desconhecido, Bacurau se prepara para uma luta sangrenta e brutal pela sobrevivência.

Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Bacurau abraça tópicos polêmicos: a violência endêmica no Brasil, a cultura da arma e o complexo de deus dos EUA, brecha social, corrupção política, resistência histórica do Nordeste (região Nordeste do Brasil) e o “complexo de vira-lata” (complexo de inferioridade ) do povo pelo seu próprio país. Tudo embalado num filme de mistério / thriller / western divertido ambientado no Sertão. Já é um clássico e uma adição importante ao cinema contemporâneo brasileiro.

Título Original Bacurau

Elenco Bárbara Colen; Karine Teles; Silvero Pereira; Sônia Braga; Thomas Aquino; Udo Kier

Direção Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Nacionalidade Brasileira

Gênero Ficção