Tela Quente de hoje (9): Globo vai passar ‘As Viúvas’, com Viola Davis

Após a novela ‘A Força do Querer’, a Globo vai passar na Tela Quente de hoje (8) o filme “As Viúvas‘” a partir das 23h (horário de Brasília). Um elenco de sonho, liderado por Viola Davis em forma digna do Oscar, tem um dia de campo na inspirada reformulação de McQueen do drama de TV dos anos 80 de Lynda La Plante

“Viúvas” é a história de quatro mulheres sem nada em comum, exceto uma dívida deixada pelas atividades criminosas de seus maridos mortos. Situado na Chicago contemporânea, em meio a uma época de turbulência, as tensões aumentam quando Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) tomam seu destino em suas próprias mãos e conspiram para forjar um futuro em seus próprios termos. Escrito por Twentieth Century Fox, o longa levou prêmios no BAFTA e elogios da crítica.

Filme da Tela Quente de hoje (9):

Um assalto frustrado faz com que Harry Rawlins e sua gangue sejam mortos pela polícia e o dinheiro que roubaram seja destruído pelas chamas. Isto faz com que a viúva de Harry, Veronica, seja cobrada para que a quantia roubada seja devolvida. Pressionada, ela encontra um caderno de anotações de Harry que prevê em detalhes aquele que seria seu próximo golpe. Veronica, então, decide realizar o roubo, tendo a ajuda das demais viúvas dos mortos no assalto frustrado.

A trilha sonora de Hans Zimmer é usada esparsamente no início, enfatizando sutilmente temas de solidão enquanto abre caminho para os sons de vinil de Wild Is the Wind de Nina Simone (um uso hipnotizante de música que evoca memórias da peça de set de Carey Mulligan em Nova York, Nova York da vergonha de McQueen ). À medida que o roubo entra em ação, a pontuação aumenta o ritmo, fornecendo uma batida pulsante que corresponde ao ritmo sutilmente acelerado da edição elegante e confiável de Joe Walker.

Título Original Widows

Elenco Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo.Direção Steve McQueen

Nacionalidade Americana, inglesa

Gênero Drama, suspense

