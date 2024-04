Tela Quente hoje exibe a série Justiça 2; veja horário e elenco

A Tela Quente hoje, 29 de maio, exibe os primeiros episódios da segunda temporada da série "Justiça", lançada recentemente no Globoplay. Com estrelas globais no elenco, o seriado faz sucesso na plataforma de streaming.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A Tela Quente exibe a série Justiça às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Renascer. O episódio tem quase duas horas de duração.

A série é um drama ambientado no Distrito Federal (Ceilândia e Brasília) e acompanha a vida de quatro personagens que vão presos no mesmo dia.

O elenco conta com Murilo Benício, Paolla Oliveira, Nanda Costa, Marco Ricca, Alice Wegmann, Juan Paiva, Danton Mello, Marcello Novaes, Maria Padilha, Julia Lemmertz, Tereza Seiblitz, Rita Assemany, Juliana Xavier, Jorge Guerreiro, Filipe Bragança, Xamã, Leandra Leal, Alexandre Rodrigues, Fábio Lago, Breno Da Matta, Muse Maya, Tulio Starling, Raíssa Xavier, Helena Kern e Ariel Ribeiro.

Como assistir online

Justiça 2 na Globo vai começar na Tela Quente às 22h25 e o público pode assistir online e de graça.

Passo 1 - Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" no canto superior direito e depois "criar conta";

Passo 2 - Informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha que usará no site, data de nascimento, localização e gênero;

Passo 3 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte "cadastrar";

Passo 4 - Após criar sua conta gratuita, entre Globoplay no horário em que a série vai começar na Tela Quente e depois clique em "Agora na TV" para encontrar a opção de transmissão da TV Globo.

