Tela Quente hoje exibe 'Os Outros', série do momento

A Tela Quente hoje exibe o primeiro episódio da série "Os Outros" (2023), lançada recentemente no Globoplay. Com Adriana Esteves, Eduardo Sterblitch, Guilherme Fontes e outras estrelas globais no elenco, o seriado faz sucesso na plataforma de streaming.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A Tela Quente exibe a série Os Outros às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Terra e Paixão. O episódio tem 1 hora de duração.

A obra estrou em 31 de maio na plataforma de streaming e empolgou os internautas nas redes sociais. Dois episódios são lançados a cada semana, sempre às quartas e sextas-feiras.

Dos mesmos criadores de "Sob Pressão" (2017), outro sucesso da plataforma, a história de Os Outros é ambientada no condomínio Barra Diamond, no Rio de Janeiro. Os protagonistas são duas das famílias que vivem no local: Cibele (Adriana Esteves), que é casada com Amâncio (Thomás Aquino) e mãe de Marcinho (Antonio Haddad), e Mila (Maeve Jinkings), mãe de Rogério (Paulo Mendes) e esposa de Wando (Milhem Cortaz).

Ambos os adolescentes brigam devido ao bullying e agressões cometidas por Rogério. As duas famílias então entram em conflito, depois de fracassarem na tentativa de selar um acordo, que geram consequências terríveis que vão muito rápido ao extremo.

A disputa começa a envolver até mesmo outros moradores dos prédios. Ambas as famílias são capazes de tudo para provarem que estão com a razão.

Os Outros terá apenas 12 episódios - o último será disponibilizado no dia 7 de julho, sexta-feira. Os espectadores que assistirem ao primeiro capítulo hoje na Globo e se interessarem por acompanhar os demais episódios precisam ser assinantes de um dos planos pagos da plataforma de streaming. Ainda não há previsão para a estreia da série completa na TV aberta.

Assista ao trailer da Tela Quente hoje:

