Resumo da novela Terra e Paixão da semana de 26 de junho a 1º de julho

O resumo da novela Terra e Paixão desta semana traz o casamento de Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete). O italiano contratará atores para se passarem por sua família. Caio (Cauã Reymond) descobrirá que o caixão de sua mãe está vazio, levantando suspeitas de que ela esteja viva.

Petra e Luigi se casam | Resumo da novela Terra e Paixão

O capítulo de segunda-feira, 26, começa com o casamento de Luigi e Petra. O italiano vai apresentar sua falsa mãe para Irene (Glória Pires) e Antônio, além de toda a família da noiva. Quem ficará desconfiado é Caio (Cauã Reymond), que comentará com Daniel (Johnny Massaro) que achou a matriarca falsa.

Walcyr Carrasco vai servir uma verdadeira "farofada" na cerimônia. Além da família fake, Petra vai se encher de remédios antes do grande dia e ficar dopada.

Já Berenice (Thati Lopes) vai ser despachada pela transportadora por Ramiro (Amary Lorenzo), que colocará a dona do bar dentro de uma caixa e a mandará para o Rio de Janeiro.

No capítulo seguinte, Anely (Tatá Werneck) alertará o amigo que ele se casou utilizando um documento falso. Ou seja, a união não tem validade perante a lei.

Caio descobre que caixão de Agatha está vazio

Caio vai dar andamento no processo contra Antônio para reaver sua parte da herança. Para isso, Rodrigo (Maicon Rodrigues) dirá que o rapaz deve mandar exumar o corpo da mãe para fazer o exame de DNA e comprovar que ele de fato é filho de Agatha (Bianca Bin). As cenas vão ao ar na terça-feira, 27.

Quando o caixão da matriarca for aberto, Caio ficará surpreso ao ver que o corpo de Agatha não está lá. Antônio avisa que não medirá esforços nem dinheiro para entender o motivo pelo qual os restos mortais de sua falecida esposa não estão no caixão, enquanto o primogênito exige que Marino (Leandro Lima) descubra o que aconteceu com o atestado de óbito de sua mãe.

Berenice acorda no Rio de Janeiro | Resumo da novela Terra e Paixão

Berenice (Thati Lopes) finalmente acordará depois de ser despachada por Ramiro (Amary Lorenzo) na transportadora - o capataz faz isso a pedido de Luigi, para evitar que ela atrapalhe seu casamento com Petra.

No capítulo de quarta-feira, 28, Berenice descobre que está no Rio de Janeiro. A dona do bar ligará para Kelvin (Diego Martins) e pedirá ajuda para voltar à Nova Primavera.

A personagem de Thati Lopes só retornará para a pequena cidade no capítulo de sexta-feira, 30, após viajar pegando carona.

Caio confessa para Daniel que está apaixonado por Aline

No resumo da novela Terra e Paixão de quinta-feira, Caio finalmente vai contar para Daniel quem é a mulher por quem ele está apaixonado. No capítulo de quinta-feira, 29, o primogênito confessará que a mulher que ele ama é Aline, deixando o advogado chocado.

O rapaz pedirá para que Caio se afaste de Aline. A mocinha também não gostará do pedido do namorado e dirá que não deixará de ser o primogênito.

O filho mais velho de Antônio também dirá para Aline que está apaixonado por ela e pede mais uma chance para a professora.

Irene revela segredo do passado | Resumo da novela Terra e Paixão

Os segredos do passado de Irene vão começar a vir à tona. No capítulo de sexta-feira, 30, Irene contará para Daniel que teve um breve romance com Ademir (Charles Fricks) - na web, os internautas suspeitam de que o advogado e Petra sejam filhos do irmão de Antônio.

O passado de Irene será ainda mais exposto na próxima semana, quando Caio entregar ao irmão uma fotografia da madame usando roupas sensuais, revelando que ela trabalhava no bar de Cândida (Susana Vieira) antes de se casar com Antônio.

Angelina se junta a Marino em investigações sobre Agatha

A investigação sobre o porquê do corpo de Agatha não está no caixão vai começar. Lucinda (Débora Falabella) se oferece para promover um encontro entre Angelina (Inez Viana) e Marino, a fim de ajudar nas investigações sobre o desaparecimento .

No capítulo de sábado, 1º, a governanta vai revelar ao advogado que Agatha não era uma mulher confiável, e que a mãe de Caio pode ter tido um cúmplice.

