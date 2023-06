Quando sai novos episódios da série Os Outros da Globoplay

Série estreou no final de maio no catálogo e ficará em exibição até julho.

Destaque entre as estreias do mês na Globoplay, a série Os Outros ganhou seu primeiro episódio e o público aguarda pela continuação da história estrelada por Adriana Esteves, Thomás Aquino, Milhem Cortaz, Eduardo Sterblitch, Maeve Jinkings e Drica Moraes. Veja quais são os dias em que novos episódios são lançados.

Que dia tem episódio novo da série Os Outros na Globoplay?

A série Os Outros ganhará novos episódios todas as quartas e sextas-feiras. O conteúdo é adicionado na plataforma streaming na faixa das 18h00. O primeiro episódio, lançado em 31 de maio, já está disponível, e o segundo entra nesta sexta-feira, 2 de junho.

Os demais saem na Globoplay ao longo do mês de junho e o desfecho da trama será exibido no começo do mês de julho. A série terá no total 12 capítulos, sendo assim, será finalizada no dia 7 de julho.

A autoria da trama, que aborda intolerância, violência e discussões sociais, é de Lucas Paraizo, que ganha o reforço dos roteiristas Flavio Araujo, Pedro Riguetti, Bárbara Duvivier, Thiago Dottori e Bruno Ribeiro. A direção artística ficou com Luisa Lima.

Datas dos próximos episódios da série Os Outros na Globoplay

Episódio 2 – 02/06, sexta-feira

Episódio 3 – 07/06, quarta-feira

Episódio 4 – 09/06, sexta-feira

Episódio 5 – 14/06, quarta-feira

Episódio 6 – 16/06, sexta-feira

Episódio 7 – 21/06, quarta-feira

Episódio 8 – 23/06, sexta-feira

Episódio 9 – 28/06, quarta-feira

Episódio 10 – 30/06, sexta-feira

Episódio 11 – 05/07, quarta-feira

Episódio 12 – 07/07, sexta-feira

De graça ou pago? Como assistir

O primeiro episódio da série Os Outros estreou de forma gratuita no dia 31 de maio. Porém, ele não será gratuito de maneira vitalícia. A partir do dia 5 de junho, ele passa a ser exclusivo para os assinantes da plataforma streaming, assim como os demais episódios.

Quem ficar interessado na trama e quiser continuar precisa assinar um dos pacotes da Globoplay. Qualquer um, seja o mais barato ou mais caro, permite acesso ao conteúdo. Atualmente, a plataforma está com planos que variam de R$ 14,90 a R$ 89,90. São disponibilizadas opções para quem prefere a assinatura mensal e também aos que optam pagar anualmente. Nos planos anuais, a vantagem é que você pode escolher pagar de uma vez pu dividir em até 12 parcelas.

Algumas séries originais da Globoplay já foram transmitidas na TV aberta antes, como a produção Filhas de Eva. Até o momento não há informações se Os Outros também ganhará exibição na TV Globo no futuro.

Sobre o que é a série Os Outros?

A história da série Os Outros tem como pontapé uma briga entre dois adolescentes do condomínio Barra Diamond que acaba em uma desavença entre os pais deles.

Durante um jogo de futebol na quadra do condomínio, Marcinho (Antonio Haddad) irrita Rogério (Paulo Mendes), um garoto violento com um pai também pouco controlado em casa. Devido ao conflito, Rogério dá uma surra em Marcinho, que acaba no hospital com o braço quebrado e muitos hematomas.

Cibele (Adriana Esteves), mãe de Marcinho fica revoltada e acaba arranjando confusão com o pai de Rogério, Wando (Milhem Cortaz). A briga entre as famílias acaba saindo do controle e fica muito mais intensa do que se esperava, envolvendo polícia, surtos e muito mais.

Com a briga declarada entre as famílias de Marcinho e Rogério, os vizinhos também começam a tomar lados e declarar suas posições nesta rivalidade, que parece sair do controle. A situação caótica acaba sobrando para a síndica Lúcia (Drica Moraes) ter que lidar, mulher que superfatura o condomínio carioca.

Assista ao trailer e conheça mais sobre a série da Globoplay:

