Série da Globoplay, Os Outros tem quantas temporadas?

Sucesso na Globoplay, a série Os Outros assumiu o topo do ranking de produções mais assistidas da plataforma streaming e tem sido unanimidade entre o público e crítica especializada como uma das grandes surpresas do ano. Com o destaque, a série já foi renovada antes mesmo de finalizar sua primeira temporada. Veja quantos capítulos tem a produção, quantas temporadas já saíram e ainda vão sair, além das novidades do próximo ano da atração.

Quantas temporadas e episódios tem Os Outros

Os Outros tem apenas uma temporada até agora, mas já está renovada para sua segunda temporada. Os episódios do segunda ano da série só devem chegar ao catálogo da Globoplay em 2024, pois as gravações estão previstas para começar somente em meados de outubro.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, no O Globo, o autor de Os Outros, Lucas Paraizo, já escreveu todos os novos episódios. A história desta nova temporada não terá continuação direta com a primeira, pois poucos personagens vão retornar para a trama, já que o enredo será ambientado em um novo condomínio e explorará outros conflitos.

Enquanto a segunda temporada de Os Outros não estreia, o público ainda confere a primeira, que tem mais duas semanas no ar. A produção lançou seu primeiro episódio no dia 31 de maio e será finalizada no dia 7 de julho, quando bater os 12 episódios. Os lançamentos dos episódios na plataforma são sempre às quartas e sextas-feiras, depois das 18h00.

A história da primeira temporada se passa em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e começa com uma briga entre dois garotos durante uma partida de futebol. Depois de um mal entendido por causa de uma bolada, o adolescente Rogério (Paulo Mendes) acaba atacando Marcinho (Antonio Haddad), que vai parar no hospital.

Uma guerra então começa entre as famílias dos garotos, já que Cibele (Adriana Esteves), mãe da vítima, não deixa a situação passar batido e enfurece o pai de Rogério, Vando (Milhem Cortaz). Apesar dos esforços de Amancio (Thomás Aquino), pai de Marcinho, e Mila (Maeve Jinkings), mãe de Rogério, para que o conflito termine de forma pacífica, a situação vira uma bola de neve que desencadeia outras discórdias pelo condomínio.

Assista ao trailer da produção e confira os detalhes da trama:

Elenco da série Os Outros: quem volta e quem sai na próxima temporada

Por enquanto, o ator Eduardo Sterblitch está confirmado na segunda temporada de Os Outros, segundo Patrícia Kogut. O famoso interpreta o ex-policial Sérgio, um homem corrupto que acaba virando subsíndico do condomínio e transforma a vida de alguns moradores em um inferno. De acordo com a informações, a nova temporada irá explorar mais a relação dele com a filha Lorraine (Gi Fernandes), que já apareceu no primeiro ano da série e também retorna para o elenco.

Thomás Aquino, que vive Amancio, pode ser que fique fora da produção, pois a partir de setembro começará a gravar Guerreiros do Sol, a próxima novela exclusiva da Globoplay. Ele vai protagonizar o folhetim ao lado de Isadora Cruz, que será seu par romântico em uma releitura de Lampião e Maria Bonita.

Drica Moraes (Lucia), Adriana Esteves (Cibele), Maeve Jinkings (Mila) e Antonio Haddad (Marcinho) ainda não tiveram seus futuros revelados na trama de Lucas Paraizo. Paulo Mendes, que vive Rogério, está atualmente na novela Amor Perfeito como Luis, filho mais novo de Anselmo (Paulo Betti) e Cândida (Zezé Polessa), folhetim que termina em setembro.

SPOILER - O ator Milhem Cortez não retorna para a série Os Outros no próximo ano. Quem assistiu aos episódios mais recentes da produção viu que o personagem de Vando morreu ao cair da sacada de seu apartamento depois que foi empurrado pelo filho, que tentava defender a mãe das agressões do pai.

