Sessão da Tarde desta semana: filmes de 10 a 14 de outubro

10 a A Sessão da Tarde desta semana de 10 a 14 de outubro de 2022 está com um leque de opções para quem procura o que assistir. A semana vai começar com uma fantasia Nanny McPhee, além do drama Uma Amizade Inesperada e a comédia Bilhete De Loteria.

De acordo com a programação oficial da TV Globo, esta semana contará com uma pequena mudança de horário. Os filmes ainda serão exibidos após a reexibição da novela Chocolate Com Pimenta, mas com 5 minutos de antecedência, a partir das 15h25.

Segunda-feira, 10 de outubro tem Nanny McPhee e as Lições Mágicas

A Sessão da Tarde desta semana será aberta pelo filme Nanny McPhee e as Lições Mágicas, filme de 2010 que dá continuidade a obra Nanny McPhee, a babá encantada (2005). Na trama, a babá vai conhecer uma nova família que precisa de sua ajuda com urgência.

Ela vai trabalhar na fazenda de uma família em que a mãe precisa cuidar de tudo sozinha enquanto o marido está na guerra. Ao cuidar de crianças nada fáceis de lidar, ela usa sua magia para ensinar importantes lições.

Título Original: Nanny McPhee and the Big Bang

Direção: Susanna White

Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Ralph Fiennes

Nacionalidade: Inglesa, Americana e Francesa

+ Tela Quente às 23h10: depois que assistir o filme de segunda-feira da Sessão da Tarde desta semana, também poderá conferir o longa O Rei Leão na Tela Quente. A exibição será do live-action de 2019 da obra da Disney e não a animação de 1994. A trama mostra a trajetória do jovem Simba depois que seu pai é assassinado.

Assista ao trailer do filme que inicia a Sessão da Tarde desta semana:

Terça-feira, 11 de outubro tem Max: O Cão Herói na Sessão da Tarde desta semana

O segundo filme exibido na TV Globo pela Sessão da Tarde esta semana será Max: O Cão Herói, na terça-feira. O filme mostra a história do cachorro Max, um animal altamente treinado que serve ao lado de Kyle Wincott, um soldado que atua no Afeganistão. Porém, Kyle morre durante o serviço militar e Max é adotado pela família do fuzileiro naval.

O cãozinho começa a criar laços com Justin, irmão mais novo de Kyle. Os dois passam a conviver e então dão início a descoberta de um mistério: o que está por trás da morte do militar.

Título Original: Max

Direção: Boaz Yakin

Elenco: Thomas Haden Church, Lauren Graham, Robbie Amell, Luke Kleintank

Nacionalidade: Americana

Veja o trailer do filme da terça-feira desta semana da Sessão da Tarde:

Quarta-feira, 12 de outubro – Os Smurfs na Sessão da Tarde desta semana

Na quarta-feira, dia das crianças e também feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Sessão da Tarde desta semana vai exibir a comédia Os Smurfs, estrelada por Neil Patrick Harris. O filme é de 2011 e foi dirigido por Raja Gosnell.

Na trama do longa, o temido Gargamel e seu gato chamado Cruel descobrem a pacata Vila Encantada. Os pequenos Desastrado, Papai Smurf, Smurfette, Ranzinza, Corajoso e Gênio tentam salvar o lugar, mas acabam errando o caminho e partem por um portal que os leva até Nova York.

Desastrado fica preso em uma caixa que é levada por Patrick e todos os Smurfs o seguem para um resgate. É então que uma grande aventura ganha vida.

Título Original: The Smurfs

Direção: Raja Gosnell

Elenco: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris

Nacionalidade: Americana

Quinta-feira, 13 de outubro vai passar Uma Amizade Inesperada

Na quinta-feira, a Sessão da Tarde desta semana vai exibir o longa Uma Amizade Inesperada, filme alemão lançado em 2017 e dirigido por Marc Rothemund. Na história, Lenny Reinhard é um rapaz irresponsável e inconsequente que só quer saber de aproveitar a vida. Ele é filho de um médico, que cansado das peripécias do filho, o arranjo um castigo.

Por isso, Lenny é obrigado a cuidar de David, um garoto de 15 anos de idade que sofre de uma doença no coração desde que nasceu. O que ninguém esperava é que uma amizade nascesse disso.

Título Original: This Crazy Heart

Direção: Marc Rothemund

Elenco: Elyas M’barek, Uwe Preuss, Philip Schwarz

Nacionalidade: Alemã

Sexta-feira, 14 de outubro tem Bilhete De Loteria na Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde vai fechar essa semana com a exibição da comédia Bilhete de Loteria, que já apareceu algumas vezes nas telinhas da Globo. Estrelado pelos atores Brandon T. Jackson e Shad Moss, o longa mostra a história de um rapaz que ganha 370 milhões de dólares na loteria despretensiosamente.

O problema é que quando o dinheiro vai ser buscado, a empresa que faz o pagamentos dos prêmios está fechada por causa de um feriado nacional. Os rapazes tentam manter segredo até que possam colocar as mãos no dinheiro, mas é tarde demais, pois a vizinhança toda fica sabendo.

Título Original: Lottery Ticket

Direção: Erik White

Elenco: Shad Moss, Brandon T. Jackson, Naturi Naughton, Loretta Devi, Ice Cube

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer do filme:

