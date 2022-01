Tela Quente hoje vai passar Deadpool; veja o horário (17/1)

A Tela Quente de hoje, segunda-feira, dia 17/01/22, vai exibir o filme “Deadpool”, depois da BBB 22, a nova edição do Big Brother Brasil. O filme é protagonizado pelo ator Ryan Reynolds; veja que horas passa na Globo.

Sessão da Tarde da semana aqui.

Deadpool é o filme da Tela Quente hoje

Esta é a história de origem do ex-agente das Forças Especiais que se tornou mercenário Wade Wilson, que depois de ser submetido a um experimento desonesto que o deixa com poderes de cura acelerados, adota o alter ego Deadpool. Armado com suas novas habilidades e um senso de humor sombrio e distorcido, Deadpool caça o homem que quase destruiu sua vida.—20th Century Fox

Título Original Deadpool

Elenco Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed SkreinDireção Tim Miller

Nacionalidade Americana, canadense

Gênero Comédia

Assista o trailer do filme da Tela Quente hoje “Deadpool”

Que horas começa a Tela Quente hoje?

O filme da Tela Quente hoje está marcado para começar às 23h30, depois da exibição de BBB 22. Para assistir a Tela Quente hoje não é necessário pagar mesmo se for assistir por um computador, celular ou tablet. Para quem não puder sintonizar na TV Globo durante a exibição, a aba “Agora na TV” da plataforma streaming da emissora, a Globoplay, permite que a programação ao vivo do canal seja assistida de forma gratuita.

Programação Globo Hoje – Segunda-feira, 17/01/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo E A Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Kung Fu Panda 2

16:45 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:25 Big Brother Brasil 22

23:30 Tela Quente – Deadpool

01:20 Jornal da Globo

02:10 Vai Que Cola

02:55 Corujão I – A Floresta Que Se Move