Tem jogo na Globo hoje? Horário e programação da Libertadores (15/03)

A Rede Globo transmite um jogo de futebol nesta quarta-feira, 15 de março, válido pela terceira fase preliminar da Libertadores. No entanto, a transmissão será apenas para um estado no Brasil. O torcedor pode curtir as emoções do jogo na Globo hoje entre a maior competição de futebol sul-americano do conforto de casa e sem pagar nada.

Qual é o jogo na Globo hoje?

O jogo entre Atlético MG e Millonarios será transmitido ao vivo na Globo para todo o estado de Minas Gerais hoje, às 21h30 (Horário de Brasília), na TV aberta. Quem vencer se classifica para a fase de grupos da Libertadores.

A narração vai ser de Rogério Corrêa e os comentários de Henrique Fernandes, Fabio Junior e Janette Arcanjo, responsável pela Central do Apito.

É só ligar o canal e assistir ao vivo o jogo na Globo, sem pagar nada.

ATLÉTICO MG x MILLONARIOS: para todo o estado de Minas Gerais, a Rede Globo transmite o embate decisivo na última fase preliminar da Libertadores nesta quarta. O jogo será exibido às 21h30, horário de Brasília, de graça. Moradores de MG também podem assistir no GloboPlay de graça, sem ser assinante.

Como assistir online

Quem mora em Minas Gerais pode assistir ao jogo do Galo nesta quarta-feira de graça também no GloboPlay, serviço de streaming da emissora.

Não precisa ser assinante para ver o conteúdo da Globo na plataforma. Basta acessar o site (globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo com email e senha e, daí, acessar a programação ao vivo da emissora. Dá para ver tanto no computador como no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

O sistema funciona de acordo com a localização, ou seja, só moradores de Minas Gerais é que vão acompanhar a programação da Globo com futebol hoje.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe que tem jogo na Globo hoje, confira a programação. Fique atento porque a rede pode sofrer alterações, principalmente no estado de Minas Gerais.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:40 Sessão Da Tarde –Maria Do Caritó

17:15 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei do Gado

18:20 Mar do Sertão

19:05 Jornal Local

19:40 Vai Na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

21:30 Futebol (MG)

23:25 BBB 23

23:20 Cinema Do Líder - FBI: Internacional

01:15 Jornal da Globo

Leia também

Data do Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023