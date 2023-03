Jogo do Galo hoje na Libertadores vai passar na Globo? Como assistir Atlético Mineiro (15/03)

É decisão para o Atlético Mineiro na Libertadores! Nesta quarta-feira, 15 de março, o elenco receberá o Millonarios pelo confronto de volta na terceira fase preliminar no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo do Galo hoje vai começar às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, deixando tudo em aberto. Quem vencer hoje garante a vaga na fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a disputa de pênaltis define quem avança.

Como assistir o Galo hoje na Libertadores?

O jogo do Galo hoje na Libertadores vai passar na Globo, ESPN, Star Plus, GloboPlay e GE ao vivo.

Assistir jogo do Galo hoje na TV aberta: para todo o estado de Minas Gerais, a Rede Globo vai transmitir o duelo da Libertadores ao vivo e de graça. A narração vai ser de Rogério Correa com comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

Como acompanhar jogo do Galo hoje na TV fechada: a transmissão da ESPN será para todo o território nacional, mas disponível apenas nas operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Somente assinantes podem acompanhar o embate.

Transmissão Atlético MG hoje na internet: para quem gosta de assistir online, é só sintonizar o Star Plus, serviço de streaming para assinantes. De graça, o site do GE (www.ge.globo.com) e a plataforma GloboPlay retransmitem as imagens da Rede Globo também para quem não é assinante.

Onde vai ser o jogo do Atlético Mineiro?

O Estádio do Mineirão, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, será o palco do embate entre Atlético Mineiro e Millonarios nesta quarta-feira, 15 de março, pela partida de volta na fase preliminar da Libertadores. O espaço é a casa do Galo em competições nacionais e internacionais.

O Mineirão também recebeu o jogo da segunda fase do Galo este ano. Com capacidade para 61 mil torcedores, é um dos maiores estádios do Brasil. Não há como saber se o espaço será a casa do time mineiro se avançar para fase de grupos, visto que o time também utiliza o Independência.

Escalações de Atlético MG x Millonarios

O duelo entre Millonarios e Atlético Mineiro nesta quarta-feira, pela Libertadores, deverá contar com as seguintes escalações:

Escalação do Millonarios hoje: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Llinás, Juan Pablo Vargas, Bertel; Daniel Giraldo, Vásquez, Cortés, Silva; Cataño, Leonardo Castro.

Escalação do jogo do Atlético MG hoje: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô; Allan, Edenílson, Otávio, Patrick; Paulinho e Hulk.

